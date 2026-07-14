Desvalijan un coche en A Ponte: "Nunca volveré a aparcar ahí"

Un nuevo robo vuelve a poner el foco sobre la inseguridad en A Ponte. Una vecina de Bueu que había acudido a Ourense para pasar la noche sufrió durante la madrugada del sábado al domingo la substracción de varias pertenencias del interior de su automóvil, estacionado en la travesía de Rincón. “Fui al coche y estaba la ventanilla a medio abrir y desencajada. El interior lo tenía todo revuelto”, lamenta.

Los autores se llevaron la cartera y otros objetos que guardaba en el vehículo. Tras descubrir lo ocurrido, trató de presentar una denuncia en Ourense, pero no pudo ser atendida. “Había solo dos policías para denuncias y estaban ambos con otro caso. Me tuve que volver a Pontevedra para poner allí la denuncia”, denuncia.

La mujer había aparcado su coche durante la noche y regresó a recogerlo minutos antes del mediodía. “Nunca más vuelvo a aparcar por ahí”, afirma tras lo sucedido.

Además, fuentes vecinales señalan que este tipo de hechos se repite con cierta frecuencia en el barrio. “En algunos casos, incluso al ver la ventanilla abierta solo unos milímetros, han sido capaces de bajarla y revolver el coche entero para robar”, explican. Aunque buscan principalmente a objetos de valor, también se llevan elementos de menor entidad si no encuentran otra cosa. “Si puede ser una cartera, mejor. Si no, da igual. Se han llevado incluso bombillas”, explican.

Por otro lado, los vecinos señalan que hace aproximadamente una semana la cristalera de una cafetería fue reventada mediante una tapa de alcantarilla. “Es un método bastante habitual últimamente, también lo utilizaron para acceder a otros locales del barrio”, aseguran.