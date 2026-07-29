Adiós a una mítica tienda de chucherías de Ourense: "Gracias a todos, en especial a los niños"

El comercio local de Ourense se despide de uno de sus rincones más dulces y entrañables. La conocida tienda de golosinas y chucherías Enredos, situada en la calle Remedios, ha bajado definitivamente la persiana tras diez años y medio de actividad ininterrumpida acompañando el día a día de vecinos y familias.

Para escenificar este cierre y despedirse de la ciudad, su propietaria, Elena, ha pegado en el escaparate del establecimiento una emotiva carta de agradecimiento cargada de reflexión. En el texto, la comerciante destaca que "la felicidad no está en lo que tienes, sino con quien compartes cada momento" y agradece haber podido disfrutar de "conversaciones que te llenan el alma y risas sinceras" a lo largo de esta década.

El escrito concluye con un emotivo guiño al público más fiel que ha transitado por el local durante estos años. "Muchas gracias a todos los clientes, pero en especial a los niños, a los que he visto crecer a lo largo de estos años", expresa Elena en la nota firmada con un corazón, poniendo así punto y final a la trayectoria de un negocio referente de Ourense.