Cierra un conocido local gourmet de carne en Ourense: “Nos llevamos la tranquilidad de haber puesto el alma”

Algunos de los platos que los clientes del restaurante Lemur Cocina en Brasas compartieron en Internet.

El restaurante Lemur Cocina en Brasas, situado en la rúa Amado Carballo de Ourense, ha anunciado el cierre de su local después de dos años de actividad. El establecimiento comunicó la despedida a través de sus redes sociales, donde quiso recordar sus inicios y agradecer el apoyo recibido durante esta etapa.

“Después de dos años, llega el momento de despedirnos”, explicaba el equipo de Lemur en una publicación en Instagram, acompañada de una imagen del local en sus primeros días, cuando el espacio todavía estaba en proceso de creación. “El local olía a pintura e ilusión”, recordaron, aludiendo al momento en el que nació el proyecto.

El restaurante destacó los “grandes momentos” vividos durante estos dos años, marcados por “aprendizaje, fuego, servicio, errores, aciertos y muchísimos recuerdos”. En su mensaje, agradeció la confianza de quienes ocuparon sus mesas, regresaron al establecimiento, así como al equipo, proveedores y todas las personas que formaron parte de la trayectoria del negocio.

Un cierre con la vista puesta en el futuro

Desde Lemur aseguraron que se marchan con la satisfacción de haber trabajado “poniendo el alma en cada detalle” y afrontan este cierre como el final de una etapa, pero también como una oportunidad para seguir creciendo.

“Nos vamos con más experiencia, más ganas y más impulso que nunca. Porque los finales también sirven para coger carrerilla”, señalaron en su despedida.

El local cerró su etapa en Ourense con un mensaje de agradecimiento y dejando abierta la puerta a futuros proyectos: “Seguro que volveremos a encontrarnos”, concluyeron.