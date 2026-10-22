Adiós a Odilo Fernández Losada, el ourensano que se jubila homenajeado tras 14 años en la cúpula de la Policía Nacional

El inspector jefe de la Policía Nacional Odilo Fernández Losada, natural de Sandiás, ha recibido este jueves, 22 de octubre, un homenaje con motivo de su jubilación, que pone fin a una etapa de 14 años como secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Un homenaje en A Coruña ha servido para reconocer la trayectoria profesional del agente ourensano, que ha ocupado uno de los puestos de responsabilidad dentro de la estructura policial autonómica.

Fernández Losada se despide así de su actividad profesional después de una larga trayectoria vinculada a la Policía Nacional, en la que ha desarrollado responsabilidades de gestión y coordinación desde la Jefatura Superior de Galicia.

Pese a su trayectoria profesional fuera de la provincia, el inspector jefe ha mantenido una estrecha vinculación con Ourense. Natural del municipio de Sandiás, conserva lazos familiares con la ciudad, donde reside parte de su familia.

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La jornada de reconocimiento ha reunido a personas vinculadas a su trayectoria profesional. Entre los asistentes figura Castro, comisario provincial de Ourense, que aparece en una de las fotografías del homenaje.

La jubilación de Odilo Fernández Losada pone el broche a una etapa de 14 años como secretario general de la Jefatura Superior, un cargo desde el que ha formado parte de la estructura de dirección de la Policía Nacional en Galicia, sin perder sus raíces en Sandiás ni su relación habitual con Ourense.