Adolfo Domínguez acelera su expansión con seis aperturas

Adolfo Domínguez ya ha abierto seis establecimientos en lo que va de año, un crecimiento que refuerza especialmente su presencia internacional durante la celebración de su 50 aniversario. Cinco de los nuevos establecimientos están fuera de España y amplían la implantación de la firma ourensana en América Latina y Portugal.

Las aperturas se reparten entre República Dominicana, Paraguay, Perú, Ecuador, Portugal y España. Las dos nuevas incorporaciones europeas se sitúan en Braga y Santa Cruz de Tenerife.

Con estas aperturas, Adolfo Domínguez amplía una red que al cierre del último ejercicio contaba con 379 puntos de venta en 54 países. El mercado internacional, que creció un 9%, genera ya el 43,4% de los ingresos de la compañía. En total, la firma ourensana factura 139 millones de euros.

Croma

La firma acompañará esta expansión con la presentación de “Croma”, su colección para la temporada primavera-verano de 2027. La propuesta explora el color desde diferentes perspectivas, con vestidos, camisas y faldas construidos a partir de pañuelos, además de tejidos ligeros y tonos naturales combinados con lima, mandarina, oliva, rojo y amarillo.

El desfile se celebrará el 14 de septiembre, durante la jornada inaugural de la Madrid Fashion Week. La colección incluye también pantalones vaqueros de inspiración “dosmilera”, bolsos escultóricos, deportivas translúcidas y gorros confeccionados con rafia y lino.