Adolfo Domínguez eleva sus ventas a 139 millones y logra un beneficio neto de 1,6 millones

La compañía textil ourensana Adolfo Domínguez cerró su ejercicio fiscal el pasado 28 de febrero encadenando su cuarto año consecutivo de resultados positivos. La firma de autor ha reportado un beneficio neto de 1,64 millones de euros, lo que supone un incremento del 80,6% respecto al ejercicio anterior.

Las ventas totales de la firma se elevaron un 1,8% hasta alcanzar los 139,2 millones de euros. En términos de ventas comparables a tiendas constantes, el crecimiento fue del 3,5%, lo que demuestra una mayor eficiencia de su red comercial actual.

Margen en niveles récord

El indicador más destacado de este ejercicio es el margen bruto que se situó en un 59% sobre las ventas equivalente a 82 millones de euros en valor absoluto. Esta cifra supone el registro más elevado de los últimos 14 años y refleja una mejora de 3 puntos porcentuales respecto al año pasado fruto de una menor dependencia de las promociones y una mejor valoración de la marca por parte del mercado.

El resultado operativo o EBITDA ajustado también mostró una evolución positiva situándose en 22,4 millones de euros un 32,1% por encima del ejercicio precedente. Según explicó la presidenta ejecutiva Adriana Domínguez estos resultados permiten a la compañía afrontar su 50 aniversario con una estructura financiera mucho más robusta. La presidenta señaló que la prioridad ahora es la calidad de cada euro facturado para buscar un negocio más sólido que tenga mayor capacidad de encaje ante cualquier imprevisto.

Expansión global activa

El proceso de internacionalización continúa ganando peso en el balance del grupo. Durante el último año la compañía abrió 13 nuevas tiendas en mercados como Argentina, Líbano, Andorra, México y Turquía, entre otros. Actualmente, la firma de autor ourensana cuenta con 379 puntos de venta en 54 países, lo que ha elevado el peso del negocio exterior hasta el 43% de su facturación total.

Por mercados geográficos destaca el comportamiento de México con un avance en ventas comparables del 9,4% seguido de Japón con un 5,6%. En cuanto a los canales de venta, el e-commerce avanzó un 6,2% representando ya el 15% del negocio global y mejorando sus niveles de rentabilidad.

Sobre la gestión de la red física, el director financiero, Rubén Martín, señaló que la aparente reducción de plantilla respecto a la prepandemia se debe a un cambio de modelo. Martín explicó que en las tiendas franquiciadas el peso de la inversión y del personal descansa en sus socios externos sobre todo a nivel internacional.

Resiliencia ante conflictos

Respecto a la coyuntura geopolítica actual, la firma reconoció que el conflicto bélico en Oriente Próximo está afectando a sus ventas en la región especialmente por la salida de población expatriada en países como Kuwait Qatar o Dubái. No obstante la compañía ha decidido no variar su política de precios en la zona. Adriana Domínguez afirmó que la estrategia de estar en 54 países permite ecualizar los problemas porque cuando un mercado sufre otros compensan mientras la población local mantiene sus rutinas de compra lo que aporta estabilidad.

Finalmente la estrategia de marca ha logrado un importante hito en el relevo generacional con un 36% de nuevos clientes jóvenes captados este año especialmente en el tramo de 18 a 34 años. Este rejuvenecimiento ha sido impulsado por colecciones de autor más creativas y campañas digitales de alto impacto como la protagonizada por el luchador Ilia Topuria que alcanzó los 12 millones de visualizaciones.