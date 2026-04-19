El eco de otras voces: Adolfo Domínguez, más allá de la moda

Madrid se convirtió en escenario de una de esas citas donde la moda trasciende lo estético para adentrarse en lo emocional. El estreno de “El eco de otras voces” en el Museo Reina Sofía no fue solo la presentación de un documental, sino una invitación a recorrer la vida, el pensamiento y el legado de Adolfo Domínguez desde una mirada profundamente íntima.

Asistir a este estreno fue, en cierto modo, entrar en un espacio de pausa dentro del ritmo frenético de la industria. Lejos de lo habitual, la película propone un relato introspectivo que se aleja de la cronología clásica para construir un retrato más humano del diseñador ourensano. A través de voces cercanas, reflexiones y silencios, el documental traza un mapa emocional perfecto donde la moda permanece presente.

La película se aleja de la cronología clásica para construir un retrato más humano del diseñador ourensano

Porque hablar de Adolfo Domínguez es hablar de una forma de entender el vestir que siempre ha estado ligada a la filosofía. Su célebre defensa de la arruga como símbolo de autenticidad resuena en este proyecto como una metáfora vital: aceptar el paso del tiempo, lo imperfecto, lo real. El eco de otras voces recoge precisamente esa idea, alejándose del brillo superficial para centrarse en lo esencial.

El contexto no podría haber sido más acertado. El Reina Sofía, con su carga simbólica y cultural, amplifica el mensaje del documental. En esa sala, el público no solo asistía a una proyección, sino a una conversación sobre identidad, memoria y creación.

Uno de los aspectos más interesantes de la película es su capacidad para conectar pasado y presente. En el marco de los 50 años de trayectoria de la firma, la figura de Adolfo Domínguez se revisita no desde la nostalgia, sino desde la vigencia. Su pensamiento adquiere hoy una nueva relevancia en un momento en el que la industria busca precisamente eso: sentido.

La presencia en el desarrollo del proyecto de Adriana Domínguez como directora de la obra (también actual presidenta de la compañía) añade otra capa al relato. Representa la continuidad, pero también la reinterpretación de un legado que sigue evolucionando sin perder su esencia.

Al salir del museo, la sensación era clara: no se trataba solo de un documental sobre moda, sino de una reflexión sobre el tiempo, la creación y la honestidad. Y en ese eco (suave pero persistente) reside la verdadera fuerza de Adolfo Domínguez.