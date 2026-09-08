Aflora el Plan de Emerxencias de Ourense tras 12 años de espera

El Concello de Ourense ha presentado, con doce años de retraso, su primer borrador de un Plan Municipal de Emergencias (PEMU), sobre el que se podrán presentar alegaciones durante los próximos días.

El documento analiza los distintos recursos de los que dispone la ciudad a la hora de afrontar una emergencia, así como los lugares que pueden emplearse como refugio en tal caso, depositando mayormente esa responsabilidad en polideportivos y pabellones.

De acuerdo con la catalogación realizada, un episodio de sequía es el fenómeno natural que tiene más probabilidades de sufrir la ciudad, mientras que una ola de calor o una inundación se catalogan como “riesgo medio”. Por el contrario, un seísmo o un episodio de partículas en suspensión tendrían un riesgo bajo según los autores del estudio.

En cuanto a los denominados “riesgos antrópicos” -aquellos que pueden ser provocados por la actividad humana- los incendios urbanos, forestales o industriales son la emergencia con mayores probabilidades de suceder. Le siguen los accidentes de carretera o la “contaminación microbiana epidémica”, todos ellos con la catalogación de “riesgo alto”.