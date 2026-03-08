¿Sabe usted que ahora que sube a una velocidad vertiginosa el precio del combustible hay quienes miran de reojo el tren como una alternativa para ahorrar en los viajes de media y larga distancia? ¿Que el problema es que cuando echan la vista a este medio no paran de observar retrasos? ¿Que este sábado de nuevo los usuarios que viajaban a A Coruña se vieron “sorprendidos” por una nueva demora, de casi una hora? Que paciencia…