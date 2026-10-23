AJE premia a cuatro proyectos por su talento

El talento empresarial de la provincia se reunió ayer en Celanova con motivo de la XV edición de los Premios AJE Ourense, que reconocieron la trayectoria, la iniciativa emprendedora y el compromiso social de cuatro proyectos vinculados al tejido económico ourensano. La gala se celebró en el Monasterio de San Salvador bajo el lema “Las mejores historias empiezan en blanco”.

Ociosaugal recibió el Premio Joven Empresario por su consolidación como empresa especializada en la organización de actividades deportivas, educativas y de ocio. La compañía desarrolla propuestas como campus, escuelas deportivas, actividades extraescolares y animación infantil, con una oferta dirigida a distintos públicos.

El Premio Iniciativa Emprendedora recayó en Enerceo, una asesoría energética que trabaja con particulares y empresas para optimizar contratos de electricidad y gas, analizar consumos y encontrar oportunidades de ahorro. El galardón reconoce el desarrollo de su propuesta empresarial en un ámbito marcado por la búsqueda de eficiencia y la gestión de los costes energéticos.

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Por su parte, el Premio Mentor distinguió a Marta Pérez Canal, de Aceites Abril, en reconocimiento a la trayectoria y experiencia de una empresa familiar ourensana referente del sector agroalimentario gallego.

También hubo reconocimiento para un anfitrión, ya que la Asociación Celanova CHEA obtuvo el Premio Compromiso Social por su labor de impulso al comercio local mediante campañas y actividades destinadas a dinamizar la localidad.

La edición reunió a representantes del ámbito empresarial, comercial e institucional. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Diputación, Luis Menor, el conselleiro de Emprego, José González, la presidenta de AJE Ourense, Noelia Rodríguez, y el alcalde de Celanova, Antonio Puga.

La cita volvió a poner el foco en iniciativas que buscan abrirse camino en el mercado, generar actividad y mantener vivo el tejido económico de la provincia. Con quince ediciones celebradas, los premios se han convertido en un punto de encuentro para reconocer el trabajo de empresarios y emprendedores ourensanos y dar visibilidad a proyectos de sectores muy diversos.