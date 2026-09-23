PP y AJE analizan la situación empresarial de Ourense

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"Queremos unha cidade que xere oportunidades e na que a xente nova poida construír o seu futuro", señaló Ana Méndez

José Araújo, Ana Méndez y Noelia Pérez.
José Araújo, Ana Méndez y Noelia Pérez. | Lucía Otero

La portavoz del Partido Popular (PP) en Ourense, Ana Méndez, visitó el box que la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ourense ha instalado en el Jardín Japonés para concer las necesidades del colectivo.

“Queremos unha cidade que xere oportunidades e na que a xente nova poida construír o seu futuro. Para iso temos que estar ao lado dos emprendedores, dos autónomos e das pequenas empresas”, expresaba Méndez al término de la visita, llamando a “acompañar o traballo dos emprendedores e non poñerlle trabas”.

A iniciativa de AJE permite dar visibilidade ao talento e ao traballo dos empresarios ourensáns, facilitando que a cidadanía coñeza os seus produtos e servizos"

Para la portavoz popular, la iniciativa de AJE permite dar “visibilidade ao talento e ao traballo dos empresarios ourensáns, facilitando que a cidadanía coñeza os seus produtos e servizos e xerando novos espazos de promoción e colaboración”, señalando que a raíz de su experiencia profesional “coñezo as dificultades e as responsabilidades que implica sacar adiante unha empresa”, y comprometiéndose a trasladar las demandas de los emprendedores.

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