¿Sabe usted que el alcaldiño del municipio promete mejorar aún más la falta de cordialidad en las sesiones? ¿Que anunciaba a bombo y platillo que insultar ahora sí que vale por la proximidad de los comicios? ¿Que si ya su uso del verbo era delicado, subió la apuesta? ¿Que, eso sí, se quedó con el pico cerrado cuando le pidieron que leyese en qué artículo se apoyaba para legalizar la barra libre de verborrea?