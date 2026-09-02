Ana Méndez insta a PSOE y BNG a "ir todos a una" contra Jácome y estos acusan al PP de "postureo"

El Grupo Municipal del PP de Ourense ha instado al PSOE y al BNG a articular un frente común contra la forma de gobernar del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. La portavoz popular, Ana Méndez, propuso una reunión a tres bandas para fijar una postura unitaria ante la modificación presupuestaria de 11,4 millones de euros que el ejecutivo local llevará a pleno este viernes para abonar facturas pendientes con proveedores a través de la cuenta 413.

Reacción de BNG y PSOE

Frente a la propuesta popular, el portavoz del BNG, Luís Seara, tildó la iniciativa de "puro postureo" y acusó al PP de sostener a Jácome en la alcaldía durante siete años en función de sus necesidades en la Diputación Provincial. Por su parte, la edil socialista María Fernández cuestionó el repentino cambio de actitud del PP y acusó a la formación de buscar "titulares fáciles" en lugar de priorizar los intereses de la ciudad.

Objections técnicas de Intervención y críticas a la morosidad

En cuanto al modificativo de crédito, el informe de Intervención considera insuficiente la memoria justificativa y advierte que 3,7 millones de euros ya habían sido abonados mediante el Plan de Pago a Proveedores sin haberse aplicado al presupuesto de 2025. Tanto el PSOE como el BNG denunciaron la incapacidad de gestión del gobierno local y alertaron de las consecuencias que la morosidad municipal genera en la actividad de los pequeños proveedores.

Iniciativas para la sesión plenaria

Además del debate económico, el pleno ordinario abordará las propuestas de los grupos de la oposición. El PP presentará mociones sobre la transparencia en las obras de la Avenida de Portugal y la mejora del transporte urbano. El PSOE defenderá la recuperación de la Banda y la Escuela Municipal de Música junto a un plan de sostenibilidad financiera. Por su parte, el BNG solicitará remitir a la Fiscalía el expediente sobre el derribo de la Casa de Baños para evaluar posibles responsabilidades penales.