Alcer busca voluntarios para acompañar a enfermos renales

"ACOMPAÑAR É DAR VIDA"

El voluntariado del programa "Colabora con Alcer" atienden las necesidades de apoyo de personas con enfermedad renal crónica

Mesa del día del donante de órganos de Alcer en 20203.
Mesa del día del donante de órganos de Alcer en 20203.

Alcer Ourense impulsa el proyecto de voluntariado “Acompañar é dar vida”, integrado en el programa “Colabora con Alcer”, para atender las necesidades de apoyo de las personas con enfermedad renal crónica y favorecer su autonomía y participación social.

La iniciativa cuenta con voluntarios que realizan acompañamientos puntuales, participan en mesas informativas y colaboran en actividades de la entidad. La asociación busca ampliar esta red y fomentar el relevo generacional, acercando el voluntariado a personas más jóvenes con distintas disponibilidades y formas de colaboración.

Una de las principales acciones son las charlas informativas y de sensibilización, en las que se aborda la realidad de la enfermedad renal y se explica en qué situaciones puede resultar necesario el acompañamiento de una persona voluntaria. El objetivo es fomentar una mayor implicación social.

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