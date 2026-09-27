"ACOMPAÑAR É DAR VIDA"
Alcer busca voluntarios para acompañar a enfermos renales
"ACOMPAÑAR É DAR VIDA"
Alcer Ourense impulsa el proyecto de voluntariado “Acompañar é dar vida”, integrado en el programa “Colabora con Alcer”, para atender las necesidades de apoyo de las personas con enfermedad renal crónica y favorecer su autonomía y participación social.
La iniciativa cuenta con voluntarios que realizan acompañamientos puntuales, participan en mesas informativas y colaboran en actividades de la entidad. La asociación busca ampliar esta red y fomentar el relevo generacional, acercando el voluntariado a personas más jóvenes con distintas disponibilidades y formas de colaboración.
Una de las principales acciones son las charlas informativas y de sensibilización, en las que se aborda la realidad de la enfermedad renal y se explica en qué situaciones puede resultar necesario el acompañamiento de una persona voluntaria. El objetivo es fomentar una mayor implicación social.
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