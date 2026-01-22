La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Ourense: un espacio de luz

Canta Enrique Bunbury en “Parecemos tontos”: “Qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad, qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento”; y en Alcer Ourense brindar apoyo a las personas con padecimientos renales para evitar quiebros emocionales y despejar sombras nocivas que inundan pensamientos, es uno de sus principales objetivos. Buscando generar armonía psicológica para quienes atraviesan procesos delicados y que esta repercuta en el bienestar, Alcer llevó a cabo a finales de 2025 un programa-taller llamado “Conociendo las emociones” impulsado por Afundación y Matia Instituto y que este año parece tener una necesaria continuación.

“Impartimos contenidos teóricos, pero que empezaban siempre con una parte práctica que pasaban por el autoanálisis o la observación de experiencias personales”

Deseo de continuar

“Fue muy productivo para todos”, comenta Miguel Quintas, presidente de Alcer, acerca de este taller que tuvo doce sesiones a lo largo de tres meses y que permitió conocer a sus 10 participantes “las emociones generadas por nuestra patología a lo largo del tiempo, cómo afrontarlas y buscar la manera de reconducir la situación para ser más positivos”, señala Quintas, quien fue por partida doble organizador y aprendiz. Por su parte, Carmen Dorado, trabajadora social y quien estuvo a cargo de diseñar el programa de clases, destaca: “Impartimos contenidos teóricos, pero que empezaban siempre con una parte práctica que pasaban por el autoanálisis o la observación de experiencias personales”.

Aunque Quintas indica que el desarrollo del programa no estuvo exento de inconvenientes para sus participantes pues “como lo hacíamos por la mañana y había gente con tratamientos de diálisis o citas médicas, siempre faltaba alguno”. Pero mantenerse al corriente de lo acontecido también fue posible “cada encuentro tenía dos horas de duración, así podíamos actualizar a quien no pudo asistir en la clase anterior” apunta Dorado.

“Nos han convocado para marzo donde presentaremos los resultados. Debe haber una segunda fase y nosotros queremos continuarla”

Sobre el impacto de “Conociendo las emociones”, Dorado acota: “Tener una reacción visceral sucede, pero con el razonamiento y distintas herramientas podemos acabar gestionando mejor esas emociones y pudimos comprobarlo en los participantes, que consideraron la experiencia como muy enriquecedora”. Desde la perspectiva profesional, supuso para la trabajadora social “un reto que también me sirvió para mi vida cotidiana”. Acerca de la continuidad del programa, Miguel Quintas señala: “Nos han convocado para marzo donde presentaremos los resultados. Debe haber una segunda fase y nosotros queremos continuarla”.

En Alcer Ourense, a pesar de inevitables días grises, para quien lo necesite siempre habrá un espacio con una puerta abierta donde accederá la luz.