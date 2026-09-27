¡Viva el fútbol y viva Ceuta!

Dicen que ir con Luis de la Fuente por la calle es como ir con Messi, Ronaldo, Mbappé o Lamine Yamal. Seguramente que no tanto, pero casi. Porque el seleccionador nacional de fútbol se ha convertido en la mejor versión de los ideales deportivos y valores sociales de una España deprimida y frustrada ante la deriva del régimen sanchista atrapado en la alcantarilla de su propia cloaca. Luis de la Fuente encarna, como en su momento Del Bosque, la unidad nacional, el patriotismo sano y la españolidad sin estridencias.

De la Fuente no sólo ha renovado hasta 2032 en gran acierto de la RFEF, sino que se ha significado en la crisis de Ceuta como un caballa más, igual que hicieron después Florentino, Pirri y Butragueño tras la pifia de los tres mimaditos blancos de la camiseta a medias. Aprovecho para confesar con todo respeto que a mí me sale más ceutí que caballa, porque uno tiene la sensación de estar ante la oferta de la sección de conservas de una gran superficie. El apodo cariñoso y gentilicio de los habitantes de la ciudad autónoma se ha transformado realmente en una opresión en escabeche a los ciudadanos ceutíes, que ven como su libertad de vida y movimientos se ven coartados por miles de okupas ilegales cuyos campamentos ha permitido el Gobierno de España, siendo Ceuta y Melilla ciudades españolas y frontera europea.

La importancia e influencia del futbol como elemento de penetración social y referente de cohesión nacional son muy necesarias en estos tiempos carentes de moralidad y ética del poder político, donde se utiliza el desahucio de una anciana como demagogia de agitación política.

Y junto a la rivalidad de los equipos en la Liga, España cuenta con la selección nacional como catalizadora de un sentimiento de conjunto capaz de trasladar la solidaridad, el cariño y la empatía mayoritaria de los españoles al pueblo ceutí que le niega el sanchismo hipotecado con Marruecos. No hubo asalto masivo el 23 de septiembre, día del paripé electoral marroquí, como amenazaba la propaganda alauita ante dichos comicios. No lo hubo porque España y Marruecos movilizaron la vigilancia fronteriza necesaria que el Gobierno español no desplazó a Ceuta el 30 y 31 de julio en connivencia con Rabat pese a estar avisado. Eso refuerza la sospecha de la existencia de un pacto por acción u omisión de ambos regímenes. Cabe recordar que se abrieron las puertas fronterizas de forma inconcebible convirtiendo el asalto en una invasión por mar y tierra.

De una u otra manera, el fútbol ha adoptado un papel activo en la crisis de Ceuta ante la dejación gubernamental

Es de dominio público que todo lo que huele a bandera, nación y patriotismo de España en la frontera europea de África se interpreta como una provocación hacia Mohamed VI y su dudosa democracia. Ya no sólo se amenaza con “derramamiento de sangre” ante una inminente visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla en plena guerra híbrida, sino que se evita cualquier manifestación de españolidad en ambas ciudades autónomas, como el caso del partido de la selección sub-20 que se iba a jugar en Ceuta el 30 de septiembre. La decisión de trasladar el partido a Madrid obedece a la injerencia impositiva del Gobierno, a través del ministerio del Interior, argumentando que no podía garantizar la seguridad ante lo que llama crisis migratoria cuando en realidad se trata de una invasión consentida en toda regla. Si hubiera un peligro real de seguridad migratoria, por qué no se prohíbe la liga de segunda división, que se sigue jugando regularmente en Ceuta. La respuesta es muy fácil: porque las trabas del sanchismo al partido de la selección sub-20 ante México obedecen al buenismo diplomático servilista de no cabrear a Marruecos y a los miedos de Moncloa a que Rabat reactive futuras invasiones y revele los secretos de Pegasus y otras miserias contenidas en los móviles de Sánchez y sus ministros.

De una u otra manera, el fútbol ha adoptado un papel activo en la crisis de Ceuta ante la dejación gubernamental y el silencio de otros deportes de élite. Realmente, el fútbol español ha visitado más veces Ceuta que el propio presidente del Gobierno, que sólo fue una vez por cuatro Feijóo. Pedro el viajero es más proclive a viajar a la ONU o a la Mareta que a cumplir con su obligación ante lo que él mismo, la jueza Tardón y las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado han descrito como invasión y “violación de la integridad territorial de España” tutelada por Marruecos. El fútbol no sólo es una terapia colectiva en momentos determinados de mundial, liga de naciones o champions, sino que representa una manifestación deportiva y cultural multitudinaria que interpreta libremente el sentimiento popular de la calle que el poder político actual trata de reprimir por partidismo. Como sucede con la corrupción, el sanchismo campante intenta controlar el relato incluso a riesgo de atacar la libertad de expresión y prensa y el Estado de Derecho. El acoso lawfare a los jueces por la corrupción sanchista se ha transformado en un señalamiento a Vivas por la incapacidad gubernamental en la gestión de la crisis de Ceuta y el acierto del presidente de la ciudad autónoma. Por eso debemos decir hoy ¡viva el fútbol y viva Ceuta! ante la arbitrariedad del poder.

La inocencia de la esposa

Begoña Gómez. | La Región

Begoña Gómez será sometida a juicio con jurado popular por orden del juez Peinado, que se jubila con 72 años, tras instruir un sumario muy mediático por presunta corrupción. La mujer del presidente y toda la tropa gubernamental, medios sincronizadas y la Abogacía y Fiscalía del Estado se han resistido cuanto han podido, pero finalmente Begoña Gómez será juzgada por malversación y tráfico de influencias. Será la primera mujer de un presidente del Gobierno que se sienta en el banquillo ante un tribunal formado por nueve ciudadanos. Para Moncloa y PSOE se trata de un jurado sin piedad, porque considera que hay persecución. Así que tanto Ferraz como Moncloa han declarado ya la inocencia de la esposa de Sánchez por anticipado. Absuelta de antemano, menospreciando el estado de derecho, el verdadero juicio con jurado popular puede tardar 10 meses, lo cual condicionará las elecciones generales porque se supone que Sánchez convocará cuando sepa la fecha del juicio. Aunque Pedro puede estar a un paso de no saber quién es esa señora, tratará de utilizarlo como factor movilizador sanchista.

El tancredismo de ZP

José Luis Rodríguez Zapatero . | La Región

José Luis Rodríguez Zapatero se ha hecho el Tancredo más de 3 meses tras comprometer ante el juez Calama que explicaría en sólo 10 días la procedencia de las joyas millonarias que escondía en su despacho de la calle Ferraz propiedad del PSOE. Finalmente dice que fueron un regalo personal del fallecido rey de Arabia Saudí en 2007, para sortear los delitos de contrabando y fiscal sin aportar documentación que lo acredite. El cerco judicial al PSOE y ZP no sólo incluye las comisiones del caso Plus Ultra y las joyas, sino la futura declaración de las hijas imputadas de Zapatero, lo cual preocupa en Moncloa porque entre Sánchez y la familia Zapatero elegirá a la familia. Junto a los casos hidrocarburos, financiación del PSOE, Santos Cerdán y Leire repunta el caso Delcy, que dejó en evidencia a Sánchez en la ONU con su beso de Judas. También se sabe que la trama de la cloaca sanchista contactó con narcos extremeños para “eliminar” a la jueza Biedma del caso del hermanísimo, ya condenado. Cómo será la cosa que hasta los propios capos extremeños rechazaron el encargo porque no se fiaban.