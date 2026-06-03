Alcer visibiliza la solidaridad en el Día del Donante

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Ourense (Alcer) ha desarrollado durante estos días diferentes actividades informativas de sensibilización en varios puntos de la provincia con motivo del Día Nacional del Donante, que se celebra hoy 3 de junio.

A lo largo de la jornada se instalará una mesa informativa en la entrada de hospitalización del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) entre las 10.00 y las 13.00 horas, y desde las 11.00 estarán presentes distintas autoridades y profesionales médicos. La programación se alargará por la tarde con un acto institucional en Concello de Ourense, a las 18.30 horas, que contará con testimonios en primera persona. Participará una persona receptora y un donante vivo, intervendrán profesionales del Servicio de Nefrología y del equipo de coordinación de trasplantes del CHUO y, para acabar la jornada, la escuela de baile Only You actuará en la Plaza Mayor a las 19.00 horas.

Alcer Ourense anima a la ciudadanía a la participación en estas actividades. Según el “Balance de la actividad de donación y trasplante de órganos en Galicia 2025”, en el año 2025 se realizaron 429 trasplantes y se registraron 143 donantes en Galicia, de los cuales 13 corresponden a la provincia de Ourense.