Alerta en Ourense por una persona que no respondía en su vivienda

La calle Remedios registró este martes un importante despliegue de Policía Local, Policía Nacional y Bomberos, después de que se recibiera un aviso por una persona que no respondía en el interior de su vivienda.

Los servicios de emergencias interviniendo.

El vial permaneció cortado desde la confluencia con la calle Greco mientras los servicios de emergencia acudían al inmueble, situado en la esquina de Remedios con Dalí. Según las primeras informaciones, un familiar había alertado de que la persona, con patologías cardíacas, no contestaba a las llamadas ni abría la puerta.

Finalmente, todo quedó en un susto y no se registraron consecuencias de gravedad. Poco antes de las dos de la tarde, el dispositivo desplegado en la zona comenzó a retirarse y la situación quedó normalizada.