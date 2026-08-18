Arde una furgoneta mientras pintaba la carretera en A Veiga en plena alerta roja por calor: "Houbo varias explosións"

Una furgoneta de conservación de carreteras sufrió un incendio este martes en A Veiga, cuando se encontraba realizando trabajos de pintura en la OU-0856.

Según los datos facilitados, el fuego se originó en la propia furgoneta, posiblemente por un problema en el motor que impulsa la pintura. El vehículo estaba estacionado junto a la sala de conferencias de la localidad, en una zona próxima al porche del edificio, afectando al tejado.

Productos tóxicos e inflamables

Durante el incendio se produjeron "varias explosións", según informó el teniente de alcalde, Vicente Lameiro, y la combustión de productos potencialmente tóxicos muy inflamables, lo que obligó a extremar las precauciones durante la intervención.

La colaboración entre los efectivos del GES, Protección Civil y varios vecinos permitió controlar y apagar las llamas. El incendio también provocó daños en un vehículo que se encontraba estacionado en las proximidades y llegó a afectar al tejado de la sala de conferencias, que resultó dañado.