Alertan del maltrato de dos perros por parte de los okupas en plena ola de calor en Ourense

Vecinos de la calle Alejandro Pedrosa alertaron de la situación de maltrato animal que sufren dos perros a manos de un grupo de okupas instalados recientemente en la zona. Según las sospechas del vecindario, se trataría de las mismas personas que okupaban un inmueble en la calle Vicente Risco y que se habrían desplazado hasta este nuevo punto tras el incendio de dicha vivienda, un fuego que en su momento se señaló como provocado.

El problema se agravó con la llegada de las altas temperaturas. Este pasado día 21, con los termómetros próximos a los 40 grados, los okupas dejaron a los dos perros abandonados en unas escaleras a pleno sol.

Ante el riesgo inminente para la vida de los animales, fue la propia vecindad quien tuvo que intervenir. “Estuve casi toda la tarde llevándoles agua porque se les calentaba y había que cambiársela”, relata Carmen.

La indignación vecinal crece ante lo que consideran una absoluta desprotección institucional. Carmen asegura haber llamado hasta en cuatro ocasiones a la Policía Local, recibiendo como única respuesta que “no podían hacer nada”. Una contestación que la vecina rechaza: “No me lo creo, esos animales se pueden intervenir y llevar a la protectora por lo menos”. Al intentar contactar con el Seprona de la Guardia Civil a través del 062, se le informó de que las oficinas no abrirían hasta el lunes.