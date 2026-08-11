Taurinos y/o antitaurinos

Recientemente se ha podido ver la postura contradictoria de TVE: larga transmisión de los encierros de san Fermín sí, pero los de los pueblos en sus fiestas patronales y las corridas de toros no.

La historia recoge la polémica entre partidarios y detractores de los espectáculos taurinos que en el siglo XIII el rey Alfonso X el Sabio prohibió en sus Leyes de Partida calificando a los toreros como personajes infames. El papa Pío V en 1567 excomulga a los príncipes cristianos que consientan las corridas de toros.

Siglos después, la polémica continúa con Felipe V y Carlos III prohibiéndolas, y las Cortes debatiéndolas en varias ocasiones.

Defensores y detractores siempre los ha habido, siendo Goya un caso excepcional pues la Real Academia de las Artes de San Fernando y el Museo del Prado lo califican como antitaurino cuando, además de sus grabados de La Tauromaquia, asistía a corridas de toros y, como escribe una defensora suya, “ya desearían muchos empresarios taurinos del siglo XXI tener detractores como Francisco de Goya.

Entre los defensores destacamos a Camilo José Cela que llegó a torear en capeas y autor de “El gallego y su cuadrilla” y “Toreo de salón”, José Mª de Cossío con sus cuatro volúmenes de “Los toros”, García Lorca autor de “El llanto por Sánchez Mejía”s y su afirmación “ Creo que los toros es la fiesta más culta que existe hoy en el mundo”, Tierno Galván autor de “Los toros acontecimiento naciona”l, Rafael Alberti con su poema “Corrida de toros” y que en la plaza de Pontevedra, vestido de torero, hizo el paseíllo en la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejías; Gregorio Marañón admirador de Juan Belmonte; Ortega y Gasset, Pemán, Ernest Hemingway, críticos taurinos famosos: “Clarito”, Pérez Lugín, Corrochano, Díaz Cañabate, Matías Prats, más recordado como locutor de partidos de fútbol, y un larguísimo etc, entre ellos políticos recientes del PSOE: Alfonso Guerra, premiado por los periodistas taurinos de Aragón, Enrique Múgica, Corcuera y Bono.

Defensores y detractores siempre los ha habido, siendo Goya un caso excepcional pues la Real Academia de las Artes de San Fernando y el Museo del Prado lo califican como antitaurino cuando, además de sus grabados de La Tauromaquia, asistía a corridas de toros

Entre los detractores/ras significativos destacamos a Concepción Arenal: “En la plaza de toros hay una fiera pero no es el toro”, Wenceslao Fernández Flórez con textos antitaurinos “El torero, el roto y el caño”, Ramón y Cajal, Ramón Pérez de Ayala, Valle Inclán, Félix Rodríguez de la Fuente… Hay algunos incluidos en las listas que han declarado el error, como Mingote: “No soy antitaurino”, y aunque a Miguel de Unamuno algunos le califican como tal, lo cierto es que en su “A la carta de un torero dice”: “Porque conviene repetirlo, nada hay, no ya más tradicional, sino más tradicionalista que las corridas de toros. La tauromaquia es, de todas las bellas artes, la más ortodoxa”.

En España, la Ley 18/2013 regula la tauromaquia como patrimonio cultural e histórico común a todos los españoles, pero han surgido plataformas en favor o en contra como “Galicia millor sen touradas”, -nacida en 2008-, que han dado como resultado posturas distintas por comunidades autónomas y ayuntamientos en la regulación de los espectáculos taurinos.

La primera comunidad autónoma, y actualmente única que tiene prohibidas las corridas es, desde 1991, Canarias y aunque el Parlamento catalán las prohibió el año 2010, el Tribunal Constitucional anuló su prohibición.

En cuanto a la postura de los municipios, la prohibición afectaba en 2021 a 126 de 7 CCAA. De ellas la mitad son catalanas, siete de Galicia y en la Comunidad de Madrid tan solo las prohíbe el Ayuntamiento de Coslada. El último en incorporarse a la lista fue el año 2021 el Ayuntamiento de Gijón, decisión que llevó a la alcaldesa a perder su reelección. Galicia ha pasado de las importantes corridas en A Coruña y Pontevedra a mantenerlas solamente en ésta en sus fiestas de La Peregrina a pesar de ser su alcalde del BNG, partido claramente antitaurino.

Fui admirador de Manolete, Antonio Ordóñez, Manuel Benítez, que me brindó un toro de José Luis Palomar en Guadalajara y, a pesar de mi jersey amarillo, gafe para los toreros, cortó dos orejas. Ahora soy admirador de Roca Rey y de Morante de la Puebla y me confieso taurino.