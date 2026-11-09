¿Sabe usted que Alfonso Rueda, aprovechó su paso este fin de semana por Ourense para acercarse a la fiesta de la Chinita? ¿Que allí desembarcó rodeado por Luis Menor, Miguel Santalices y otros conocidos rostros populares? ¿Que conversó con la comunidad venezolana en Ourense entre foto y foto? ¿Y que seguro que alguna arepa caería en el transcurso de este encuentro?