¡Que suenen las gaitas en la Fiesta de la Chinita!

Una gaita, además del histórico instrumento de Galicia, es una composición popular procedente del estado de Zulia, en Venezuela, que tradicionalmente se asocia al período navideño. Varias piezas de este género pudieron escucharse en el Campo da Feira durante la celebración de la Fiesta de la Chinita, advocación de la Virgen protectora de Venezuela, y que en Ourense lleva diez años celebrándose.

El crecimiento de la festividad ha ido parejo al de la comunidad latinoamericana, que ayer reunió en el recinto ourensano a más de 2.500 personas para conmemorar esta fecha, que para los venezolanos representa el arranque del período navideño. Lorenzo González, portavoz de la Asociación Alma Llanera, explicaba que “es un evento ya que ha trascendido las fronteras de la provincia. El nivel de integración del venezolano en la sociedad gallega es tanto que ahora vienes con tu pareja que es gallega, y se trata de involucrar a esa parte de la sociedad que tiene relación con los venezolanos a que vengan aquí y conozcan un poquito de nuestras costumbres y nuestra cultura”.

Se trata de involucrar a esa parte de la sociedad que tiene relación con los venezolanos a que vengan aquí y conozcan un poquito de nuestras costumbres"

González recordaba los inicios hace diez años de esta celebración como un acto pequeño, para reunir a quienes habían viajado a Ourense, y que ha ido creciendo hasta el punto de que “el Campo da Feira se nos queda pequeño, pero hace que el ambiente sea más acogedor, más familiar”. El punto álgido se dió durante la tarde, cuando Jonathan Moly, artista caraqueño con más de 25 años de carrera subió al escenario, cogiendo el relevo de los Gaiteros de Zulia.

Unión y nostalgia

Entre la música de las gaitas y sus recetas típicas, venezolanos que llevan en Ourense hace casi una década bailaban con compatriotas que apenas llevan nueve meses en el país, recordando durante unos instantes su patria al otro lado del Atlántico, como hicieran antes los gallegos hace más de medio siglo. Es el caso de Yamirka Brito, llegada hace apenas nueve meses, quien reconocía que "nos sentimos muy unidos con las gaitas venezolanas". Algo más de tiempo -seis años- lleva Victor Manuel Diz afincado en Verín, a donde llegaron por ser la comarca de origen de su padre. Para él, esta celebración “es un evento para conocernos un poco entre nosotros, y que otros nos conozcan”.

También de Verín llegaba al Campo da Feira César David Rosales, quien se siente ya completamente integrado en la sociedad ourensana. “Mi novia y mis amigos son todos de verín, y ya comemos el cocido gallego con arepas”, asegura. Desde Pontevedra venía Alberto Faublak, donde lleva afincado nueve años. "Galicia es una gran comunidad", asegura, "he criado aquí a mis hijos y uno ya va a la universidad".