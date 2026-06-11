Alfonso Rueda llama a “fortalecer o retorno da diáspora”

APERTURA CONSULADO HONORÍFICO DE MÉXICO

Alfonso Rueda destaca en Ourense la apertura del consulado honorífico de México y apela a reforzar el retorno de la diáspora y la atracción de inversiones en Galicia

Alfonso Rueda toma la palabra durante el acto inaugural.
Alfonso Rueda toma la palabra durante el acto inaugural. | José Paz

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazó ayer hasta Ourense para participar en la apertura del consulado honorífico de México en el Liceo, que estará encabezado por el abogado Alfonso Pereira. Durante el acto de apertura, el presidente autonómico llamó a “fortalecer o retorno da diáspora e atraer tamén investimentos”.

“A Galicia do presente é unha terra de oportunidades”, continuaba el presidente. “É capaz de ofrecer aos investidores internacionais os activos máis demandados na actualidade: estabilidade, seguridade xurídica, crecemento sostido e unha situación xeográfica privilexiada para a implantación de novos proxectos industriais”, indicaba a continuación.

El titular del ejecutivo autonómico hablaba también de la especial relación con México “ao ter sido e continuar sendo o fogar de miles de galegos e galegas”, y recordaba “o papel da emigración como piar indispensable para comprender a identidade, o pasado e o presente de Galicia” en el contexto contemporáneo.

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