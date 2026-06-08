Proxecto de catro anos para a investigación das universidades galegas no eido sanitario
CONSELLO DE LA XUNTA
A Xunta e as tres universidades públicas galegas firman un concerto de 21,5 millones ata o 2030
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou que o Consello da Xunta aprobou un concerto único entre o Sergas e as tres universidades públicas galegas cun investimento de 21,5 millóns ata o ano 2030. Este novo modelo unificado substitúe os anteriores acordos anuais individualizados. O convenio regula o uso de hospitais e centros de saúde para a docencia, o desenvolvemento de proxectos de investigación conxuntos e a vinculación directa de prazas asistenciais con prazas docentes. Ademais, este acordo permite dar cumprimento á descentralización do grao de Medicina.
Coa implementación deste novo modelo de carácter unificado, o Goberno galego substitúe os anteriores acordos anuais e individualizados que o Sergas viña asinando con cada unha das universidades e que se estaban prorrogando de maneira sucesiva desde o ano 2001. Deste modo, “achégase unha visión integral e a longo prazo á colaboración entre as institucións sanitarias e as educativas”, sustentada por un orzamento estimado de 5,3 millóns de euros anuais, segundo explicou a Xunta nun comunicado. En termos prácticos, este concerto regula detalladamente o uso das instalacións do Sergas -tanto hospitais como centros de saúde- para finalidades docentes e de investigación universitaria.
Marco
Así mesmo, establece o marco normativo para o desenvolvemento conxunto de novos proxectos de investigación e a vinculación directa das prazas de carácter asistencial coas prazas docentes, ordenando así o persoal implicado, o que inclúe o profesorado asociado do ámbito das Ciencias da Saúde. Outro dos fitos fundamentais desta medida é que permite dar cumprimento efectivo ao convenio asinado o pasado mes de xaneiro para lograr a descentralización do grao de Medicina. O acordo regula o emprego dos hospitais e centros de saúde para a docencia e establece a vinculación directa das prazas asistenciais coas prazas docentes, ordenando así a todo o persoal implicado, incluíndo o profesorado de Ciencias da Saúde.
Unha web para produtos fóra do consumo habitual no mercado
Rueda anunciou que a Xunta porá á disposición dos produtores unha plataforma web onde poderán subir aqueles produtos que non conseguiron vender ou son “imperfectos” por non cumprir cos estándares de forma, tamaño ou cor que establece o mercado, para que sexan adquiridos “por comedores colectivos”.
Segundo explicou, esta será unha das medidas da Estratexia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia que porá en marcha o Goberno galego para reforzar o labor que xa se viña desenvolvendo neste eido desde a Xunta. Esta estratexia comezará a elaborarse neste 2026 e as diferentes accións que recolle desenvolveranse a curto-medio-longo prazo.
A través desta ferramenta, agricultores e gandeiros poderán anunciar produtos que non lograron comercializar ou que, malia manter todas as súas condicións de calidade e seguridade alimentaria, non cumpren os estándares estéticos habituais do mercado en aspectos como o tamaño, a forma ou a cor.
Estes alimentos poderán ser adquiridos por comedores colectivos, favorecendo así o seu aproveitamento e evitando que rematen convertidos en residuos. A iniciativa busca reducir as perdas na orixe da cadea alimentaria, ao tempo que facilita o acceso a produtos de proximidade para centros con servizos de restauración colectiva. Deste xeito, a Xunta pretende fomentar unha economía máis circular e sostible, xerando novas oportunidades para os produtores e contribuíndo a diminuír o desperdicio alimentario en Galicia.
A iniciativa, da que tomou razón o Consello da Xunta a través dun informe da Consellería do Medio Rural, inclúe unha serie de medidas para controlar o desperdicio que se produce en todos os ámbitos da cadea alimentaria, explicou a conselleira, María José Gómez.
Dúas iniciativas sobre a seguridade e a sinalización do Camiño cara ao 2027
A Xunta impulsou dúas iniciativas sobre as rutas de tránsito de cara ao Xacobeo 2027. No eido da seguridade, aprobouse a construción de 13 novas sendas peonís segregadas no Camiño de Inverno. Esta obra intégrase nun plan global de 40 millóns para garantir a protección en 150 quilómetros das nove rutas do Camiño de Santiago. No relativo á sinalización, destinaranse 1,4 millóns para colocar sinais sostibles no Camiño do Litoral, identificando un percorrido peonil e ciclista de máis de 1.300 quilómetros e 52 etapas pola costa galega.
Un millón de euros para formación de aprendices na artesanía
A Xunta impulsará a formación e a remuda xeracional no sector artesán cunha nova liña de axudas dotada con un millón de euros para financiar a formación de arredor de 50 aprendices en oficios tradicionais. A medida, dirixida aos talleres inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, incorpórase como novidade ao programa de primeira experiencia profesional, que contará cun orzamento global de máis de 8,7 millóns de euros. A iniciativa prevé beneficiar máis de 520 persoas desempregadas e busca favorecer a retención do talento novo.
A Xunta reclama maior participación para axudar nos exames da PAU
Alfonso Rueda defendeu que a Administración autonómica pode contribuír á elaboración das probas da PAU e lembrou que xa organiza numerosas oposicións ao longo do ano. Tras os erros detectados nos exames de Debuxo Técnico e Historia de España, subliñou que a Xunta non participa na preparación, revisión nin corrección das probas, competencia da Comisión Interuniversitaria de Galicia. Rueda mostrou comprensión polo malestar do alumnado e das familias.
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