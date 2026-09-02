Alfonso Rueda y Luis Menor avalan a su nuevo candidato en Verín

Los líderes del PP en Galicia y Ourense, Alfonso Rueda y Luis Menor, valoraron ayer el reciente nombramiento de Víctor Baladrón como candidato a la alcaldía de Verín después de que el partido tuviera que afrontar una renovación total en la villa del Támega, con la salida de sus cuatro ediles de la corporación municipal, que ya han sido sustituidos, y nombrando a Baladrón -quien ya ocupara la cartera de Juventud y Festejos entre 2007 y 2015- como cabeza de lista para las próximas elecciones municipales.

Espero que no se den más problemas de este tipo y, si se dan, intentaremos solucionarlo de la forma más rápida y más eficaz"

A ojos del presidente Rueda, “creo que fue una forma de actuar que la gente esperaba”, destacó sobre la celeridad del partido para sustituir a los compañeros y designar al cabeza de lista, porque “cuando se produce una situación de este tipo, las interinidades deben durar el menor tiempo posible”, añadía el titular del gobierno autonómico. “Espero que no se den más problemas de este tipo y, si se dan, intentaremos solucionarlo de la forma más rápida y más eficaz”, añadía el máximo mandatario popular, que ha asegurado que algo que caracteriza al PP “ es la “sensación de unidad y coherencia”.

Por su parte, Luis Menor argumentaba que “oxalá puidéramos presentar en tódalas vilas a unha persoa do perfil de deste compañeiro, de Víctor Baladrón. Unha persoa nova, pero que atesoura xa unha importante experiencia, tanto en gobernos coma fóra da política, onde estivo traballando os últimos anos. Cremos que é beneficiosa para Verín”.