Alianza a tres bandas para impulsar el talento femenino

La Universidade de Vigo (UVigo), la Universidade da Coruña (UDC) y la consultora Aldaba han firmado la renovación por cuatro años de la Cátedra Aldaba WIB (Women, ICT & Business). Creada en 2019, la iniciativa busca frenar la brecha de género en el sector tecnológico y potenciar las vocaciones femeninas desde las aulas universitarias y colegios.

Enrique Fernández, socio-consejero de Aldaba, alertó del riesgo sociológico actual: “La Inteligencia Artificial que mueve los hilos será diseñada mayoritariamente por hombres”, perpetuando sesgos algorítmicos. Para evitarlo, la empresa inyectará 20.000 euros anuales, consolidando una inversión que supera los 150.000 euros desde su puesta en marcha. Los rectores Carmen García Mateo (UVigo) y Ricardo Cao (UDC) definieron la alianza como un modelo de colaboración público-privada imprescindible para construir un ecosistema innovador diverso.

Con sedes operativas en la Escuela de Ingeniería Informática de Ourense y la Facultad de Informática de A Coruña, el nuevo convenio articulará sus fondos en torno a la formación, la investigación y la divulgación. Durante los próximos cuatro años se dará continuidad a proyectos ya consolidados, como el barómetro de género BBG-TIC, el campamento de verano Aldaba-TIC Camp o los premios a los mejores trabajos universitarios. Además, la iniciativa mantendrá un fuerte programa de becas en prácticas, ayudas económicas para asistir a congresos y charlas directas en colegios e institutos.