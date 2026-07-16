Los alquileres superan ya los 600 euros en la ciudad de Ourense

Las cifras 71,1 El volumen de ingresos anuales que genera el mercado del alquiler de vivienda habitual en la provincia de Ourense, según datos de Hacienda. 15.388 El número de viviendas declaradas para alquiler de larga duración en la provincia de Ourense en 2024, frente a las 14.627 registradas en el 2023. 6,3 Es la cantidad en millones de euros que pagan al mes juntos todos los inquilinos de la provincia por sus contratos de alquiler. 614,3 € Precio medio de los alquileres de vivienda firmados el pasado mes de mayo de 2026 en la ciudad de Ourense, último dato disponible. 578,4 € Precio medio de los alquileres firmados en enero de 2026, que era una renta 36 euros inferior a la registrada ahora.

El coste de alquilar una vivienda en la ciudad de Ourense mantiene una trayectoria ascendente en este inicio de año. Según los últimos datos publicados por el Observatorio Galego da Vivenda correspondientes al mes de mayo de 2026, el importe medio de los nuevos contratos de alquiler firmados en la urbe alcanzó los 614,3 euros en el quinto mes del año. Se trata de la primera vez que la estadística oficial registra una mensualidad por encima de los 600 euros. En el cómputo acumulado de los cinco primeros meses del año, la renta media de los contratos firmados en la ciudad se sitúa en 587,5 euros, con 682 fianzas depositadas.

Evolución precio del alquiler en la ciudad.

La evolución detallada mes a mes a lo largo de este ejercicio muestra un encarecimiento progresivo. En enero de 2026, el Instituto Galego da Vivenda e Solo contabilizó 169 nuevos contratos, con una renta media de 578,4 euros. Durante los meses siguientes, el mercado registró ligeras oscilaciones: en febrero se formalizaron 137 alquileres a una media de 585,4 euros, y en marzo se depositaron 147 fianzas con un importe promedio de 574,5 euros. Fue a partir de la primavera cuando el precio experimentó un repunte más acusado. En abril, con 114 contratos, la media subió a 593,5 euros, anticipando la tendencia de mayo, donde se firmaron 115 arrendamientos con una renta media de 614,3 euros. Entre enero y mayo, el alquiler medio aumentó 35,9 euros al mes, lo que equivale a una subida del 6,2 % en apenas cuatro meses.

La serie histórica de la ciudad de Ourense refleja cómo se ha disparado el coste de vivir de alquiler. El año 2025 cerró con un precio medio de 564,8 euros tras registrarse 2.215 nuevos contratos, aunque diciembre ya había marcado un promedio de 596 euros. Esta cifra consolidaba un intenso encarecimiento respecto a los 517 euros de media anual registrados en 2024, ejercicio en el que se firmaron 2.085 alquileres.

La comparativa interanual refleja que solo entre 2024 y 2025 el coste del alquiler en el municipio subió un 10 %, una tendencia que ha continuado acelerándose durante los primeros meses de 2026. Si se amplía la perspectiva a la última década, los datos oficiales muestran que en 2014 la mensualidad media era de 344,1 euros, prácticamente la mitad de lo que cuesta alquilar una vivienda en la actualidad.

Contexto gallego

En el contexto de las siete grandes ciudades gallegas, la dinámica de Ourense destaca por la rapidez del incremento de los precios durante los últimos meses. Junto con Santiago de Compostela, es la urbe gallega que registra la mayor subida desde que comenzó el año. La capital gallega pasó de un alquiler medio de 633,7 euros en enero a 710,9 euros en mayo, lo que supone un incremento de 77,2 euros mensuales (+12,1 %). Ambas ciudades lideran el crecimiento del precio del alquiler en Galicia, por encima de la evolución observada en el resto de las grandes urbes.

En valores absolutos, Vigo y A Coruña continúan siendo las ciudades con los alquileres más caros de Galicia. La ciudad olívica lidera el ranking con una media de 727,5 euros en lo que va de año, mientras que A Coruña alcanza los 710,7 euros. En el extremo opuesto se sitúa Lugo, donde la renta media se mantiene en 564,5 euros.

El centro se acerca ya a 700 euros al mes; lo más barato, A Ponte y O Vinteún (550)

Hay diferencias notables por distritos. La zona centro contabiliza los importes más elevados de la urbe, con una media de 663,7 euros mensuales A continuación se sitúa el área que abarca As Lagoas y la zona del campus, que alcanza los 626,6 euros. La zona más barata sigue siendo A Ponte y O Vinteún (550 euros). Un poco por encima, pero también con precios desorbitados se encuentran O Couto y A Carballeira, ya con rentas por encima de 570 euros. Un poco por detrás está Mariñamansa, en 560 euros.

Santiago y Ourense, donde más crece el precio, que cae en Pontevedra y Ferrol

Mientras que Ourense y Santiago lideran los incrementos de precio desde principios de año, los datos oficiales muestran un comportamiento dispar en otras áreas urbanas de Galicia. Pontevedra y Ferrol son las únicas urbes donde el precio medio del mes de mayo fue inferior al registrado en enero de 2026. En la ciudad del Lérez, pasó de 713,9 euros de enero a los 701,8 euros en mayo.En Ferrol -que históricamente ha competido con Ourense en la franja baja de costes del mercado del alquiler- bajó desde 584,9 a 571,2 euros.