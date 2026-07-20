Los alumnos del Campus de Ourense cogen el rebufo de la F1 en Silvestone

Hace apenas dos semanas, los motores de la Fórmula 1 hacían vibrar el mítico asfalto de Silverstone durante la celebración de su clásico Gran Premio. Ese mismo trazado británico acogió estos días otra competición, igual de emocionante pero mucho más silenciosa y sin pilotos al volante. El equipo Auria Technologies, formado por casi 40 estudiantes del Campus, viajó hasta allí para disputar la Formula Student UK-Artificial Intelligence, un campeonato internacional donde el motor es la inteligencia artificial.

Estos jóvenes universitarios pusieron a prueba sus sistemas de conducción autónoma en un escenario inmejorable. Hasta Reino Unido viajaron 18 miembros del equipo para defender su proyecto en primera persona. Fueron los únicos representantes gallegos en la cita, midiendo su nivel contra otras 37 universidades de todo el planeta, compartiendo la representación española con equipos del País Vasco o Madrid. “Esta é unha oportunidade única para representar a Galicia nunha contorna de excelencia tecnolóxica”, celebran desde Auria Technologies.

Los alumnos del Campus que viajaron a Reino Unido. | La Región

El desafío propuesto fue muy exigente, debían programar un coche eléctrico y hacerlo cien por cien autónomo. En esta categoría específica, los participantes no fabrican el chasis del vehículo, ya que la organización se lo proporciona de base. El auténtico trabajo de Auria Technologies consiste en crear el “cerebro” de la máquina. “Nós traballamos sobre distintos aspectos como o desenvolvemento do software, a electrónica e tamén unha plataforma física de sensores que se incorpora ao vehículo da competición”, explican.

Para triunfar en Silverstone, los equipos tuvieron que superar dos tipos de pruebas. Por un lado, las evaluaciones estáticas, donde justificaron sus decisiones de ingeniería, el diseño del sistema y su plan de negocio. Por otro, las pruebas dinámicas sobre el asfalto, que incluyen aceleración, giros en ocho, vueltas rápidas y resistencia. El equipo fue superando con éxito las verificaciones técnicas, que le permitieron salir a rodar con más confianza.

Haber llegado hasta Silverstone es la culminación de un intenso curso académico de trabajo. El equipo reúne a estudiantes de titulaciones muy variadas, desde Inteligencia Artificial e Informática, hasta Ingeniería Aeroespacial o Turismo. Funcionan como una auténtica empresa o escudería, estructurados en cinco departamentos: hardware, software, pruebas estáticas, recursos humanos y marketing. Esta ha sido su segunda participación en la competición y esperan seguir progresando. “Somos unha asociación estudantil cunha misión clara fomentar o talento novo en intelixencia artificial”, resaltan.