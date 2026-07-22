Los alumnos de la extraordinaria podrán entrar en el 40% de los grados del Campus de Ourense

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicó este martes el tercer llamamiento de matrícula universitaria. Aunque algunas notas de corte han variado ligeramente con respecto a la semana pasada, el número de grados con vacantes en Ourense continúa siendo el mismo. De las 24 titulaciones que oferta el Campus, 15 están ya cerradas, pero las 9 restantes todavía tienen plazas para alumnos que quieran matricularse.

Se trata de una buena noticia para aquellos estudiantes que tuvieron que presentarse a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En el próximo llamamiento, que se publicará este viernes, 24 de julio, los que se examinaron en la repesca podrán formar parte por primera vez de esas listas.

En este sentido, podrán optar a cursar las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas (5,000 como nota de corte); Ciencia y Tecnología de los Alimentos (5,416); Ciencias Ambientales (5,202); Ingeniería Agraria (5,058); Trabajo Social (5,022); Turismo (5,162); Turismo + Geografía e Historia (5,730); Ingeniería Agraria + Ciencias Ambientales (5,118) o Ingeniería Agraria + Ciencia y Tecnología de los Alimentos (8,758). El resto de campus de Galicia disponen también de otras carreras con plazas, sumando un total de 57.

La calificación de acceso más alta de este año está en Santiago, donde la simultaneidad de Física e Matemáticas alcanzó un 13,338. El top autonómico de notas lo completan el PARS de Ingeniería Aeroespacial en Ourense (13,010), Odontología (12,816) y Medicina (12,812).