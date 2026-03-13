La Fundación Secretariado Gitano de Ourense trabaja por y para la integración social de este colectivo. Seis de cada diez jóvenes gitanos y gitanas no completan la educación obligatoria; una realidad que se mantiene desde hace décadas.

Acabar con el fracaso escolar, el abandono y la segregación educativa del alumnado gitano sigue siendo uno de los grandes retos del sistema. Y aquí entra la labor de estos 16 profesionales. "Formatéate con Garantía" es un programa que da la oportunidad a 12 personas para formarse e insertarse en el mercado laboral.

Alumnos de la Fundación Secretariado Gitano de Ourense: "Todos tenemos derecho a trabajar"

Estela Fernández, Coordinadora FSG Ourense afirma que "este año lo hacemos en el sector comercio y almacén, con los diferentes perfiles que tenemos de alumnado". "A algunos se les da mejor la parte de almacén y de carga y descarga, y a otros más lo que es la atención al cliente, ventas o caja", sostiene, para asegurarse de que todos "tienen cabida".

La fundación trabaja en diferentes ámbitos con varios programas de educación, atención básica, vivienda y salud. Romper con los estereotipos en torno a la comunidad gitana es el objetivo último y fundamental, porque la discriminación sigue siendo una realidad: "Tenemos un programa de igualdad de trato en donde intentamos recoger casos de discriminación, formar a nuestros profesionales y a la comunidad gitana para que denuncien". Con la formación no solo se busca el aprendizaje, también el incremento de su independencia, autoestima y valor.

"La idea es generar un espacio de aprendizaje para que personas que han podido estar exentas del sistema educativo puedan tener una oportunidad laboral para poder desarrollarse", defiende Xabier Vidal, profesor de Formatéate.

"El curso es para 12 personas, empezamos con una primera parte de empoderamiento y de creerse capaces para poder estar dentro del mundo laboral, para después pasar a una parte de atención al cliente y acabar con unas prácticas", comenta Vidal, apuntando que, en este momento, se están centrando en la busqueda de empleo a través de plataformas para que "hagan su vida de forma autónoma y puedan tener estas herramientas".

Los participantes de estos programas refuerzan la importancia de esta oportunidad para ellos: "Estamos muy contentos porque estamos aprendiendo cada día, sobre todo por el tema de la empatía que nos enseña el profesor, las competencias... cosas del día a día", comentaba Jonathan Montoya, uno de los alumnos.

En una línea similar se pronunciaba la alumna Marlene Gabarria que asegura que "las prácticas te abren muchas puertas". "El profesor nos enseña la empatía y es muy bueno, todos tenemos derecho a trabajar", concluía. "Si te gusta, es algo que vas a coger con mucho amor y empeño, y vas a ir mejorando cada día", apuntillaba Jonathan.

Una opinión similar tienen aquellos que ya han concluído el programa, como Aarón Manzano: "Mi experiancia del año pasado ha sido muy buena, pienso que el trabajo que aquí hacen los profesionales es muy bueno y me ha ayudado mucho, sobre todo para mi crecimiento personal".

"Yo hice las prácticas en una librería (Librería Eixo), porque me gusta el tema de la lectura, la música, todo lo que tenga que ver con lo artístico. Me enfoqué muchísimo más al tema de los libros".