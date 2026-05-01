Aldama tira contra Sánchez

De confirmarse las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama acerca de que parte de las mordidas que recolectaba de empresas constructoras y con las que pagaba la dupla Ábalos-Koldo, iban también a financiar al PSOE, la legislatura entraría en barrena y la convocatoria electoral adelantada sería un hecho, porque así se lo han hecho saber los socios de la investidura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su testimonio, y cada cierto tiempo, Aldama se encargaba de introducir la coletilla de que el dinero que entregaba al exministro de Transportes y “número dos” del PSOE, José Luis Ábalos, era para la financiación del PSOE, y en un paso al frente aseguró que Pedro Sánchez era el número uno del escalafón de la organización criminal de la que el formaba parte, Ábalos el dos, Koldo el tres, al que atribuye un ascendiente directo sobre Pedro Sánchez, que le debería muchas cosas y que estaría al tanto de todos los tejemanejes de comisiones, pagos mensuales y cohechos varios recibidos por sus compinches y de la financiación ilegal de su partido.

Todas las acusaciones de Víctor de Aldama con respecto a la financiación del PSOE, que es el aspecto más novedoso de su declaración, puesto que todas sus otras manifestaciones y sus relaciones económicas con Koldo y Ábalos eran conocidas, tienen, sin embargo, los pies de barro. En una investigación tan exhaustiva como la realizada por la UCO del teniente coronel Antonio Balas, y que en su mayor parte se ha basado en las grabaciones telefónicas incautadas a los miembros de la “organización criminal”, las referencias a los pagos en efectivo por parte de la dirección del PSOE a los dos miembros del partido tiene carácter anecdótico en relación al dinero movido por la trama, y el trasiego de dinero en sacas que sería utilizado para la financiación del PSOE no aparece constatado en ninguna parte, ni las sacas llevadas al propio Ministerio de Transportes o a la casa de Ábalos, como tampoco lo están las supuestas bolsas de dinero que la empresaria Carmen Pano habría llevado a la sede de Ferraz. Es previsible que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, esté tomando buena nota de las declaraciones de Aldama puesto que en su juzgado se investigan las finanzas del PSOE, con unos indicios que por el momento apuntan más a un descontrol contable que a una actividad delictiva.

Si Víctor de Aldama es capaz de presentar pruebas de la financiación ilegal del PSOE, habrá conseguido su objetivo declarado en el juicio de acabar con Pedro Sánchez, pero si no lo hace no dejará de ser otro episodio de animadversión de los que acumula el presidente del Gobierno. En cualquier caso, la liebre ya está lanzada y hasta el presidente del PP; Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno del Congreso ya señaló que Sánchez tenía que estar sentado en el Tribunal Supremo al lado del que fuera su “número dos”. Aldama cree que ha despejado la “X” de su trama y para ello ha dejado insinuaciones, saltos en el tiempo y fotos de antes de que empezara a operar la trama, y otorga a Koldo un papel de mayor predicamento con Sánchez que el de Ábalos.

El problema para Aldama es que Pedro Sánchez no está imputado en esta causa, pero políticamente ha dado mucha munición para el fuego graneado y para la inversión de la carga de la prueba y que en lugar de presentarse pruebas de cargo contra el PSOE, este partido tenga que aquilatar su inocencia.