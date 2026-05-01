Aluvión de condenas por impago de pluses en la Policía Local ourensana

El Concello de Ourense sigue recibiendo nuevas sentencias que le condenan a abonar deudas pendientes a los integrantes del cuerpo de Policía Local. La Plaza nº 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha fallado recientemente a favor de los agentes, obligando a la administración municipal a pagar las cantidades adeudadas más los intereses legales por el impago de complementos de nocturnidad y festividad en las pagas extraordinarias.

Esta resolución se suma a fallos previos de juzgados de Vigo, confirmados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia clave del 15 de octubre de 2025. Los agentes, asesorados por el departamento de Derecho Público y Administrativo de MAIO Legal, vienen reclamando desde el año 2017 que no se les abonan estos conceptos en sus pagas extra. A pesar de los constantes reconocimientos judiciales, la oposición del Concello ha provocado que actualmente se encuentren pendientes de celebración más de 80 juicios por esta misma causa.

Los expertos legales estiman que el número total de demandas en materia contencioso-administrativa se incrementará próximamente hasta superar las 100. Riesgos laborales y responsabilidad municipal.