Con nuevos equipos de detención
Así son los nuevos coches de la Policía Local de Ourense: casi medio millón de euros en seis vehículos
Con nuevos equipos de detención
El Concello de Ourense presentó este lunes sus seis nuevos vehículos destinados a la Policía Local de Ourense, en los que ha invertido casi medio millón de euros.
Una renovación que no supone ampliar el parque móvil del cuerpo, pues se recurre al alquiler -renting- por un periodo de cuatro años. El coste total de la operación asciende a 494.513,28 euros, lo que implica un desembolso anual superior a los 123.600 euros, con dos empresas beneficiarias: Fraikin Assets, que proporciona los vehículos, y TSD International, quien preparó las unidades para su nuevo uso.
Los modelos cuentan también con un inventario táctico que suma 12 cascos de protección, 6 escudos policiales, etilómetros de muestreo y sistemas de control mediante rastros punzantes. El diseño interior incluye mobiliario optimizado en el maletero para organizar mantas térmicas, extintores y cuerdas de rescate. Cada unidad cuenta, a mayores, con un kit de detenidos y tecnología de grabación con cámaras frontales y traseras. Como novedad en el equipamiento médico, se han instalado desfibriladores externos semiautomáticos (DEA).
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