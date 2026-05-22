Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte: Esperaría dos años para sacar disco, pero mandan los festivales"

Álvaro Rivas (Madrid, 1995) habla con esa mezcla de ironía y naturalidad que atraviesa las canciones de Alcalá Norte. La banda, convertida en uno de los fenómenos recientes del panorama español, actuará en la jornada de este viernes en el Ouren Sound Fest a la 01,00 horas, donde presentará algunos adelantos de su próximo trabajo.

Pregunta. ¿Cómo afrontan el concierto?

Respuesta. Esta semana he tenido mucha alergia. Tengo la garganta reventada porque se me tapa la nariz y respiro por la boca, entonces se me reseca. Voy un poco en plan supervivencia, pero he estado entrenando técnica para poder vencer a los elementos. Además, es la primera vez que tocamos en Ourense.

P. Están publicando adelantos de su segundo disco. ¿Cómo se enfrentan a este trabajo después del exitazo del anterior?

R. Pues nos permite pensar en cómo será el directo a partir de ahora, que al final es lo que nos da de comer. Y hay canciones nuevas que me molan, entonces sustituirán a otras que no me gustan tanto de las que tocamos ahora. Solo eso ya es un gran acierto.

P. ¿Cómo vivieron desde dentro el “boom”?

R. Nos sentimos unos privilegiados. Por algún motivo, cada año suele encumbrarse a alguna banda y en 2024 nosotros fuimos los elegidos. Entras en una rueda en la que, si hay un premio de artista revelación, sabes que te lo van a dar a ti. Fue bastante loco, todo salía bien. Ahora se trata de mantenerse ahí, que es lo complicado. Pero claro, lo complicado viene después de que haya sucedido lo improbable, que es que el dedo de la fortuna te señale.

P. ¿Se cansan de “La Vida Cañón”? Hay bandas que terminan cogiendo manía a sus "hits".

R. No, me cansan mucho más otras canciones que sigo tocando y no me gustan. En “La Vida Cañón” la gente la canta contigo y los ves felices. Sería raro no disfrutar con ellos.

P. ¿Por qué creen que han encontrado hueco? Su sonido no es habitual en bandas españolas.

R. Había mucha gente, sobre todo de cuarenta años para arriba, esperando a que saliese una banda que les recordase a sus referentes ochenteros. Esa gente estaba al loro, nos escucharon, les convenció y se subieron al carro. Muchas personas me han dicho que somos la última banda de su juventud y entiendo perfectamente a qué se refieren. Además, esa generación es la que ahora tiene poder de decisión en medios y festivales. Eso nos ayudó muchísimo a recibir atención.

P. ¿Han sentido mucha presión con el disco?

R. La presión ha sido más temporal que creativa. A mí me habría encantado hacerlo todo con más calma y sacarlo dentro de dos años, pero los ciclos de la industria son los que son. Los festivales quieren que llegues con disco nuevo y son los que mandan.

P. ¿Y musicalmente cómo lo plantearon?

R. El mismo rollo que el anterior. Yo veo las canciones nuevas sonando perfectamente con las antiguas en directo. Al final, yo miro mi cuenta corriente y quien me paga son los promotores de conciertos.

P. Creciendo tan rápido, ¿es difícil mantener los pies en el suelo?

R. Veníamos desde tan el subsuelo que todavía tenemos los tobillos enterrados.

P. Había mucha expectación con su nuevo material y el primer adelanto fue una canción sobre Paganini. Eso también es una declaración de intenciones.

R. Sí, puede ser. Reconozco que había canciones más mundanas o más fáciles para generar identificación, pero deliberadamente quise huir de eso. Apostar por una historia más rara, más nuestra. Aunque luego musicalmente “El hombre planeta” es bastante papilla, entra fácil.

P. Leí en alguna entrevista que son una banda donde cada uno tiene gustos muy distintos.

R. A todos nos gusta bastante comer bien y descansar. Bueno, a alguno no le hace tanta falta descansar, pero sí, con respecto a la comida tenemos más o menos un interés compartido. Respecto a música, no hablamos mucho entre nosotros, la verdad.

P. La última vez que les vi estaba Barbosa (el batería) repartiendo vino y diciendo barbaridades.

R. Sí! Todo eso sigue igual, pero ahora tocamos mejor. Viajamos con un técnico de monitores y eso nos hace la vida muchísimo más fácil. Todo termina saliendo mejor para todos.