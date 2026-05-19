Nacho Mur de La M.O.D.A, cabeza de cartel del Ouren Sound Fest: "No queremos ser esclavos de tener que estar siempre presentes"

La vuelta de La M.O.D.A. a los escenarios está siendo cualquier cosa menos discreta. Tras una pausa de casi dos años y después de llenar salas con la gira de presentación de “San Felices”, la banda burgalesa inicia un verano de festivales. Este sábado 23 de mayo a las 21,50 horas actuará en el Ouren Sound Fest. Al otro lado del teléfono atiende Nacho Mur, uno de los miembros de un grupo que sigue reivindicando las ciudades pequeñas y una forma de entender la música alejada de los grandes focos.

Pregunta. ¿Tienen ganas de arrancar la temporada de festivales?

Respuesta. Muchísimas. Hemos hecho 42 conciertos de presentación de “San Felices” en salas y ahora arrancamos los festivales, que es siempre muy emocionante. Además, este cartel es brutal: Carlos Ares, Iván Ferreiro, Alcalá Norte, Niña Polaca… Hay muchísimos amigos.

P. ¿Cambian mucho los conciertos si lo comparamos con una sala?

R. Muchísimo. En salas tienes más tiempo para desarrollar tu propuesta, tocar más canciones y presentar el disco como tú quieres. Pero los festivales tienen algo muy bonito también: hay gente que igual te conoce un poco pero nunca ha ido a verte y de repente conecta contigo.

P. Vienen a Ourense, un lugar fuera de los grandes focos. Siempre han reivindicado Burgos frente a esa idea de que todo pasa en Madrid. ¿Se sienten cerca de sitios así?

R. Totalmente. Antes parecía que si no vivías en Madrid no podías dedicarte a esto, pero ahora está cambiando muchísimo. Hay bandas muy fuertes fuera de las grandes ciudades y eso es buenísimo. Y creo que es importante que la música llegue a sitios donde no siempre pasan las giras.

P. En “Alsa pa’ Madrid” habláis justo de esa generación que tuvo que irse a la gran ciudad.

R. Nosotros somos una generación en la que casi todo el mundo se fue de Burgos. Hemos cogido muchos Alsa para volver a casa después del fin de semana y regresar otra vez a Madrid o a otra ciudad. Personas que fueron obligadas a irse obligada para buscarse un futuro.

P. La M.O.D.A transmite desde fuera una sensación casi de familia.

R. Es que somos una familia. Pasamos más horas entre nosotros que con nuestras familias de sangre. Sí que hay una idea muy deliberada de funcionar como un bloque. Por eso vamos vestidos iguales, por ejemplo. Queremos que lo importante sean las canciones y el proyecto colectivo.

P. La prueba de eso es que esté hablando con usted y no con el vocalista, como pasa normalmente.

R. Sí. De hecho, cuando hacemos promoción intentamos hacerla juntos. A veces por logística no se puede, claro, pero siempre nos ha gustado funcionar así.

P. Antes de “San Felices” hicierom un parón importante. ¿Lo necesitaban?

R. Sí. Llevábamos casi quince años encadenando discos y giras. Sentimos que necesitábamos parar un poco, recuperar nuestra vida normal. Volver a ver a nuestros amigos y a nuestras familias. Ttambién coger perspectiva. Cuando estás metido en la dinámica no te das cuenta de lo que estás viviendo.

P. Donde parece obligatorio estar siempre produciendo, aflojar es valiente.

R. Es que no queremos ser esclavos de estos tiempos en los que parece que tienes que estar siempre presente para que no se olviden de ti. Y al final, el parón nos ha demostrado justo lo contrario. Vendimos más entradas que nunca y la gente seguía ahí esperándonos como siempre lo ha estado.