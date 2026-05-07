Álvaro Vidal, vocalista de Toldos Verdes: “Igual el punk es acostarse a las once y cenar una crema de verduras”

Álvaro Vidal (Madrid, 1997) es vocalista, guitarrista y compositor en Toldos Verdes. Esta banda, una gran promesa de la música española que está empezando a cumplirse por méritos propios, actuarán en el Torgal este viernes a las 20,00 horas presentando su segundo disco “Hace tiempo que quiero estar así”.

Pregunta. ¿Cómo afrontan este concierto?

Respuesta. Con muchas ganas. Galicia es un sitio al que hemos ido poco, pero siempre nos han tratado increíble. El Torgal es mítico y además hemos hecho “sold out” en muy poco tiempo. Estamos en una gira muy frenética, la gente está respondiendo súper bien y esperamos que sea una fiesta.

P. En este nuevo disco bajan un poco las revoluciones respecto al anterior.

R. Ha sido natural. Hemos intentado mejorar y darle espacio también a canciones más lentas o tranquilas. El disco sigue teniendo ese frenetismo tan nuestro, pero también abre otras puertas.

P. Su gran tema sigue siendo el amor. ¿Se puede hacer música romántica sin caer en lo intenso?

R. Somos intensos. El amor es probablemente el sentimiento más grande que puedes sentir. También hay distintos tipos de amor y distintas formas de querer. Muchas veces se hacen canciones desde el despecho o la tristeza y a nosotros también nos apetecía hacer cosas desde lo genial que es sentirlo.

P. “Regalarte flores” es una de las canciones más Toldos Verdes que han hecho nunca.

R. Es probablemente la canción que más disfruto tocar, le tengo muchísimo cariño. Habla de un enamoramiento absoluto, de cuando todo te apasiona. El público la canta muchísimo. Ese “quiero regalarte flores” parece una frase sencilla, pero tiene muchas lecturas.

P. Hace tres años cantaban aquello de querer sonar en Radio 3 y ahora ya está pasando. ¿Cómo viven este crecimiento?

R. Muy bien. Es difícil medirlo, aunque la forma más real de verlo es en los conciertos. Ver que las canciones que se hicieron en una habitación ahora suenan en ciudades es una locura.

P. Están saliendo muchísimas bandas de guitarras en España.

R. Sí, después de la pandemia han salido muchísimas bandas, nosotros aparecimos un poco ahí también. Es la música que hemos escuchado desde pequeños y ahora la estamos haciendo a nuestra manera. Se siente algo natural, no forzado.

P. Y hacer canciones bonitas, ¿le quita el punk a su sonido?

R. Yo creo que no, que lo complementa. Nosotros siempre hemos hablado de tener una actitud punk. Al principio queríamos tocar todo el rato y seguimos pensando que lo importante son los conciertos. También hay algo de eso en hacer letras directas, sin demasiadas metáforas y hablando de cosas cotidianas. Y, joder, igual el punk también es acostarse a las once y cenarse una crema de verduras. También está cambiando un poco esa idea.