El alza de precios en el diésel y la gasolina erosiona la rebaja de impuestos en Ourense

Han pasado tres semanas desde que el Gobierno central anunciara la rebaja del IVA a los carburantes del 21 al 10% para intentar paliar los efectos de la guerra de Irán. En aquél momento, el diésel vivía el mayor impacto, con un precio medio en Ourense de 2 euros por litro. Tras experimentar una bajada de 30 céntimos por litro, los combustibles rozaban de nuevo ayer los precios másimos, costando 1,92 euros el litro de diésel de media.

El incremento en el precio de los carburantes ha puesto en alerta en los sectores profesionales. Desde la patronal del transporte calculan que un porte de 1.000 euros contratado en enero de 2026 puede suponer 202 adicionales ahora en abril. En el sector del taxi, aunque sufrieron un impacto inicial muy fuerte, la bajada posterior de la gasolina a los 1,52 euros de media por litro ha permitido aliviar la presión económica.

En el ámbito particular, los usuarios han modificado sus hábitos de consumo, llegando al punto de no llenar del todo los tanques en el repostaje, obligando a los usuarios a reducir trayectos de ocio o a repostar cantidades mínimas para acudir al trabajo. Asimismo, resaltan que, a pesar del alto coste, no pueden prescindir del vehículo.

Laura Castro: "Voy echando poco a poco, porque se nota mucho"

Laura Castro | A.R.U.

Para Laura, el incremento de los precios es "muchísimo" y afecta directamente su economía diaria, ya que debe desplazarse cada día a su puesto de trabajo en Celanova. Explica que el coste del trayecto se nota considerablemente y que, debido a esta situación, ha dejado de llenar el depósito por completo. En su lugar, opta por repostar poco a poco para gestionar el gasto, lamentando que lo que antes costaba entre 1,30 o 1,40 euros ahora se acerque a los 2 euros, lo cual califica como una "barbaridad".

Dolores Carballo: "El precio hace que no viaje, y los fines de semana no mueva mucho el coche"

Dolores Carballo | A.R.U.

Dolores afirma que la subida le afecta "muchísimo" porque le obliga a prescindir de viajes o trayectos de ocio para poder ahorrar. Como medida directa, ha reducido el uso de su vehículo, especialmente durante los fines de semana, cuando procura no moverlo. Aunque no tiene el gasto medido con exactitud, estima que el precio del llenado ha subido entre 50 y 60 euros respecto a sus costes anteriores.

Francisco Garrido: "Antes con 20 euros llegaba de la reserva a medio depósito"

Francisco Garrido | A.R.U.

Francisco señala que, aunque inicialmente no parecía que la subida fuera a ser tan grave, el hecho de que el litro roce los 2 euros ha cambiado la situación. Actualmente, con el presupuesto que antes utilizaba, no consigue llenar ni medio depósito. Esto le ha llevado a reducir el uso del coche y a evitar desplazamientos, especialmente los viajes largos. Relata que antes de entrar en reserva, con 20 euros llenaba medio tanque, mientras que ahora necesita entre 30 o 40 euros para la misma cantidad.

María González: "Le echo siempre lo justo"

María González | A.R.U.

María ha sentido el impacto de forma inmediata; desde el inicio del conflicto bélico, ha pasado a pagar 19 euros más por la misma cantidad de combustible. Aunque intenta desplazarse caminando por la ciudad, el coche sigue siendo una herramienta necesaria para ella por motivos laborales, familiares y de salud, lo que le impide reducir su uso tanto como desearía. Comenta que ahora debe ajustar el repostaje, poniendo "lo justo" en el vehículo de ciudad y reservando el llenado total solo para los viajes largos.