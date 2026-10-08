Amalia Enríquez, periodista especializada en cine, tras el OUFF: “Cuando veo a alguien ver una película en el iPhone se me llevan los demonios”

Acostumbrada a recorrer algunos de los festivales cinematográficos más importantes del mundo, Amalia Enríquez ha vivido este año su primera experiencia en el Ourense Film Festival (OUFF), donde ha formado parte del jurado de la sección Panorama Galicia. La periodista pontevedresa hace balance de su estancia en la ciudad, reflexiona sobre el futuro de las salas de cine y recuerda algunas de las entrevistas más especiales de su trayectoria, entre ellas la que realizó a Steven Spielberg.

Pregunta. Después de tantos días en Ourense, ¿qué balance hace de su experiencia en el festival?

Respuesta. Es un festival que, evidentemente, yo como gallega sabía de su existencia, pero no había venido nunca. A pesar de pasearme por todos los festivales del mundo, nunca había estado aquí. Cuando me propusieron la posibilidad de participar en varias cosas, en contenidos y además en el jurado, la verdad es que no lo dudé.

R. Como buena gallega, incluso cuando estaba viviendo en Madrid, siempre quise posicionar mi ciudad, Pontevedra, y mi región, Galicia. Para mí ha supuesto un regalo.

R. Me he dado cuenta, cuando ha venido gente como José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, al que conozco desde hace muchos años, de lo bien elegidas que estaban las películas, del buen contenido que tenía el festival y de los personajes y actores que han venido.

R. Cuando viene gente de fuera y te dice “oye, qué maravilla, cómo lo tenéis organizado, cómo entiende la gente de cine aquí, cómo se implica”, te quedas con una satisfacción doble.

P. ¿Qué posibilidades de crecimiento le ve al Festival de Cine de Ourense?

R. Creo que tiene muchísimas posibilidades. Evidentemente, todos los festivales, sean pequeños o grandes, siempre pueden seguir creciendo. Ocurre incluso con Cannes, Venecia, Málaga o San Sebastián, que todos los años van mejorando.

R. Aquí hay una directiva joven, algo que me parece fundamental. No por menospreciar a la gente de más edad, que tiene experiencia, pero los jóvenes están en el mundo y el cine, como todo, va evolucionando. Tienes que ir un poco a galope de lo que va pasando porque, si no, te quedas atrás.

R. En este mundo globalizado, lo que pretendemos es internacionalizar el Festival de Ourense y que no solamente se conozca en Galicia. Creo que este año ha sido una buena cosecha.

P. Ha recorrido los festivales de cine más importantes del mundo. ¿Es un reto mantener vivo el cine en una sociedad que cada vez consume más contenidos en pantallas pequeñas?

R. A mí eso me da mucha rabia. No menosprecio para nada las plataformas. Creo que profesionalmente a los actores les han dado mucho trabajo, porque España es un país con un mercado cinematográfico pequeño y había mucha gente que no trabajaba, salvo que fueras alguien muy conocido.

R. Las plataformas, afortunadamente, con tanta producción de películas y, sobre todo, de series, han dado de comer a muchos actores. Eso es importantísimo.

R. Pero, en contraposición, para mí el cine es un ritual. Cuando veo a algún chico viendo una película en el iPhone se me llevan los demonios. No voy a decir que eso no sea cine, porque también es verdad que les está despertando el interés, pero el cine tienes que verlo en una sala, con buen sonido y una buena pantalla. Hay grandes producciones que no puedes ver en una tablet.

P. ¿Le preocupa que las plataformas terminen desplazando a las salas tradicionales?

R. Muchísimo. La parte buena de las plataformas es que han generado muchos puestos de trabajo y una dinámica de rodajes muy positiva, pero no me gustaría que la gente dejara de ir al cine.

R. Cada vez es más difícil llenar las salas. En las ciudades pequeñas, en las ciudades de provincias, los cines están cerrando. Donde antes había cines ahora ves tiendas de ropa de firma. Ha pasado incluso en Madrid, donde cada vez quedan menos.

R. Ahora los cines se limitan muchas veces a centros comerciales con ocho o diez salas, pero para mí es distinto. Lo que animo a la gente es a que vaya al cine.

R. Soy tan especial con este tema que hasta me molestan las palomitas y los nachos. Para mí, el cine es silencio y que nadie te hable al lado. Ahora hay salas con grandes butacones, espacios para las bebidas e incluso camareros que te sirven un menú. Es como si estuvieras en casa, aunque tengas una buenísima pantalla y un buen sonido.

R. Me ha gustado mucho ver aquí las salas llenas de gente. No sé si ocurre solamente durante el festival o también a lo largo del año, pero me encantaría que se mantuviera. A mí me gusta que las películas duren en el cine, algo que cada vez ocurre menos.

R. Ahora haces una película, la pones una semana en el cine y ya la pasas a una plataforma porque sabes que allí tendrá mucha más visibilidad. Tiene sus pros y sus contras, pero yo soy más cinéfila de cine, cine, cine.

P. Su profesión le ha permitido conocer a algunas de las mayores estrellas del mundo. ¿Se considera una persona mitómana?

R. A lo mejor de pequeña me hacía mucha ilusión conocer a determinadas personas, pero cuando por tu trabajo acabas conociéndolas, empieza a convertirse en algo natural. Sobre todo porque te das cuenta de que son como tú.

R. El otro día me preguntaban cómo son Brad Pitt o Tom Cruise. Evidentemente tienen un aura y una puesta en escena diferentes a lo habitual, pero luego se apagan las luces y son gente como tú. Muchas veces son más infelices o están más solos, porque se han acostumbrado a un star system muy determinado y, cuando eso falta, están medio perdidos.

P. ¿Cuál ha sido la entrevista más especial de su trayectoria?

R. Yo tenía una espinita profesional, que era conocer a Spielberg y poder entrevistarlo. Pensaba que me moriría sin hacerlo porque, cuando alguien no da entrevistas, obviamente es muy difícil tener acceso.

R. Pero tuve la suerte de que vino a España con motivo de la película Lincoln, acompañado por Daniel Day-Lewis, que era el protagonista. Iba a conceder una sola entrevista y me dijeron que quería que fuera en la radio. Yo estaba entonces en ABC Radio.

R. Me preguntaron si quería hacerla y no les dejé ni terminar la frase. Evidentemente, acepté. La tengo grabada y es una de las experiencias más maravillosas de mi vida, porque Spielberg es la persona que me hizo soñar de niña con el cine.

R. Más que ser mitómana, hay personas a las que te hace una ilusión especial entrevistar. Y a mí Spielberg me hacía muchísima ilusión.

P. ¿Y a quién le gustaría entrevistar ahora?

R. Pues mira, a Nadal. Fíjate tú, que no tiene nada que ver con el cine.

P. Después de esta primera experiencia, ¿volveremos a verla en el Festival de Cine de Ourense?

R. Como espectadora me ha encantado la experiencia, aunque juego a favor porque a mí me fascina el cine. También es verdad que he contribuido, desde mi punto de vista modesto, a traer personajes, actores, premiados e invitados, y eso ha hecho que me sintiera muy implicada. En el entorno del cine me siento muy en mi salsa. Todos los problemas que pueden surgir, porque es inevitable que surjan, los llevas bien y los asimilas. Como siempre digo, forman parte del sueldo y es algo que haces con gusto. Estoy cansada porque ya son diez días, te sales de tu rutina habitual y el ritmo es intenso, pero es un cansancio feliz.