Según el eminente catedrático doctor Ángel Carracedo existen gestos aparentemente sencillos que pueden significar aportes extraordinarios a nuestra biología. Un abrazo, una caricia, una mano que se posa sobre nuestro hombro o la amabilidad con la que alguien nos recibe son mucho más que expresiones de afecto. Y es que la ciencia ha empezado a descubrir que las relaciones humanas dejan huellas incluso en el funcionamiento de nuestras células.

La clave se encuentra en la epigenética. Sabemos que nuestro ADN es el libro que contiene las instrucciones fundamentales de la vida, pero también que no todos sus genes se encuentran permanentemente activos. La epigenética estudia los mecanismos que regulan su funcionamiento sin modificar la secuencia genética. Uno de los más importantes es la metilación del ADN, un proceso químico mediante el cual pequeños grupos moleculares, llamados metilos, se unen a ciertas regiones del material genético modificando la actividad genética.

¿Y qué tiene que ver un simple abrazo con todo esto? Pues mucho más de lo que imaginamos, aunque conviene distinguir lo demostrado de lo que todavía continúa investigándose.

El contacto físico afectuoso activa circuitos cerebrales relacionados con la seguridad, el placer y el vínculo emocional. También puede estimular la liberación de oxitocina, popularmente conocida como la hormona del apego, y modular la respuesta al estrés, incluida la actividad del cortisol. Cuando nos sentimos queridos y protegidos, nuestro organismo consigue abandonar temporalmente ese estado de alerta permanente que, mantenido durante años, perjudica numerosos sistemas fisiológicos.

La investigación epigenética está aportando nuevas pistas. Estudios realizados en seres humanos han encontrado asociaciones entre la calidad de las relaciones personales, el aislamiento social y determinados patrones de metilación del ADN. Algunas investigaciones relacionan la soledad y la falta de apoyo afectivo con un envejecimiento epigenético más acelerado. Es decir, con señales moleculares sugestivas de que nuestro organismo envejece biológicamente a mayor velocidad.

También se ha estudiado cómo la metilación de genes relacionados con la oxitocina se asocia con determinadas características de la sociabilidad y el vínculo emocional. Sin embargo, todavía no podemos afirmar que un abrazo modifique directamente la metilación de las células del corazón, el hígado, el cerebro o cualquier otro órgano. Se trata de un campo emergente y son necesarios más estudios para establecer relaciones causales.

Lo verdaderamente interesante es comprender que nuestro organismo no vive al margen de nuestras experiencias. El cerebro, el sistema inmunitario, el metabolismo y los mecanismos de regulación genética mantienen una comunicación constante. Las emociones, el estrés y el entorno afectivo forman parte de ese diálogo biológico.

El amor y el afecto no sustituyen a una alimentación saludable, al ejercicio físico ni a la medicina, pero pueden contribuir a crear condiciones fisiológicas más favorables para vivir mejor.

Tal vez es hora de empezar a considerar el afecto como una necesidad biológica, y no solamente emocional.