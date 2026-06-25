Amencer aspira a superar el millar de jóvenes en su campamento de Ourense

La Asociación Xuvenil Amencer volverá a llenar de actividad las calles de la ciudad de Ourense durante el mes de agosto con la celebración de su ya tradicional Campamento Urbano. La iniciativa, que alcanza ya su edición número treinta y nueve, se desarrollará entre los días 3 y 13 de agosto bajo el lema “Unha historia con futuro” y aspira a repetir el éxito de participación del pasado verano, cuando reunió a cerca de un millar de niños y jóvenes.

El campamento mantiene una de sus principales señas de identidad: su carácter abierto y gratuito para menores de entre 8 y 16 años. Además, contará con una modalidad específica dirigida a los mayores de 15 años, con propuestas adaptadas a ese tramo de edad. El plazo de inscripción ya está abierto en la web de la entidad.

La programación combinará actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio. Durante las mañanas, los participantes podrán conocer distintos espacios de la ciudad a través de visitas a entidades públicas y privadas, así como a instalaciones y recursos de interés para la juventud.

Las tardes estarán dedicadas a las conocidas como “Tardes de Urbano”, una de las propuestas más populares del campamento. Habrá talleres, juegos, actividades deportivas, animación a la lectura, teatro, baile, exhibiciones y salidas por la ciudad. Tampoco faltarán espacios de ocio con ludoteca, además de grandes juegos colectivos y otras iniciativas centradas en el trabajo en equipo.

La organización destaca que el campamento busca ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones de verano, fomentando valores como la colaboración y el conocimiento del entorno.