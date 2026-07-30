Amencer ultima detalles para el inicio del Campamento Urbano

La Asociación Xuvenil Amencer ya calienta motores para la esperada 39ª edición de su Campamento Urbano “Cidade de Ourense”. Como paso previo al inicio de las actividades, este miércoles 29 de julio se realizó la tradicional actualización del icónico mural situado en la calle Sáenz Díez. Durante la mañana, los voluntarios se dieron cita para retocar los dibujos deteriorados por el paso del tiempo, aprovechando para plasmar las nuevas fechas e informaciones clave de este año.

La oferta lúdica, que suma ya 39 veranos ininterrumpidos en la ciudad, mantendrá su carácter totalmente gratuito. El programa se divide en dos modalidades: el campamento infantil, dirigido a niños y niñas de 8 a 16 años con actividades en horario de mañana y tarde, y el campamento juvenil, pensado para mayores de 16 años y que se desarrollará en horario nocturno. Todo ello tendrá lugar del 3 al 13 de agosto, centralizando sus operaciones en los locales del colegio Salesianos, que se están acondicionando durante esta semana.

El 3 de agosto a las 10,00 horas se abrirá la secretaría para las últimas inscripciones y Ese mismo día comenzarán las actividades

Antes del gran arranque oficial, este sábado 1 de agosto se celebrará el precampamento. Se trata de una reunión ininterrumpida de animadores voluntarios que incluirá una comida compartida en los locales de Amencer.

Finalmente, el lunes 3 de agosto, a las 10.00 horas, se abrirá la secretaría para las últimas inscripciones. Ese mismo día comenzará la aventura con el ya habitual y esperado gesto creativo en los puentes de Ourense para dar por inaugurada esta nueva edición, que estará repleta de actividades. Para resolver dudas, la organización mantiene activos sus canales de contacto habituales en la Plaza Don Bosco. Se espera, un año más, una gran participación de los jóvenes ourensanos.