Ana Belén Fernández Valado: “Necesitamos aunar fuerzas para hacer de la provincia un referente”

El pasado 26 de febrero, la economista Ana Belén Fernández, más conocida como Ana Valado, dio un paso al frente para liderar la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (AEPA), cogiendo el testigo de David Martínez, de quien fue vicepresidenta hasta la elección de este último para encabezar a los empresarios de Ourense.

Con la idea de mantener una línea continuista en la labor que, desde 1995, AEPA desempeña a favor de los trabajadores por cuenta propia, la nueva presidenta cree que Ourense dispone de los ingredientes necesarios para impulsar nuevas ideas y fórmulas de negocio, pero desea sobre todo ser vista como alguien a disposición de sus compañeros.

Pregunta. Se pone usted al frente de los autónomos de Ourense, ¿cómo recibió ese cometido?

Respuesta. David Martínez Alonso era el antiguo presidente, yo era su vicepresidenta, y la verdad lo cogí con sorpresa, aunque me alegro, ahora que David pone al frente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO). Estoy orgullosa, la verdad, de que coja ese nuevo rumbo, que es necesario. Y a su vez también cojo yo, con muchísima fuerza, la presidencia de AEPA.

P. ¿Cómo han sido esos primeros momentos eh sabiendo además que un autónomo no puede parar en ningún en ninguna ocasión?

R. Considero que los retos son necesarios. Sí es cierto que al principio quieres ubicarte un poco para eh pensar cómo vas a llevar esa gestión, pero el rumbo se había trazado con el presidente saliente un poco antes. La idea es seguir lo que habíamos empezado en la junta directiva y en la asociación y mantener unos principios que habíamos acordado, que es de hacer a Ourense como un territorio emprendedor, teniendo en cuenta que es una provincia donde ya más casi el 21% son personal profesional y autónomo.

“estableceremos vías de contacto, y serán los autónomos quienes establezcan cuáles son las prioridades”

P. Los datos están ahí, hay más de 20.000 autónomos en Ourense ¿Es una responsabilidad grande ponerse al frente de sus necesidades y reivindicaciones?

R. Es una responsabilidad más que de estar a su servicio. Estar al frente para poder ser una presidencia servil. Estar al servicio de ellos, de sus negocios, de sus necesidades, de sus demandas, y ofrecer una visión conjunta, global de que necesitamos aunar fuerzas para convertir la provincia de Ourense en un referente autónomo. Las cifras lo avalan. Más de 20.000 autónomos, un 20%. Incluso en Galicia, en la zona de interior, hay más trabajadores por cuenta propia que en la zona litoral. E incluso en España es una de las cifras más altas. Tenemos que estar al frente, tenemos que aunar fuerzas, tenemos que coordinarnos y crear esa economía circular que tanto hace falta en esta provincia.

P. ¿Cuál es la fotografía con la que ha empezado el mundo autónomo el 2026?

R. La fotografía muestra que intentamos conocer muy a fondo la necesidad real. La necesidad, ponernos en tierra y conocer las necesidades de nuestros socios. Necesitamos saber qué necesitan de nosotros. Evidentemente, formación e información, saber crear esa economía de servicios y crear una estructura, un tejido que sea referente. Pero referente en cuanto a que cubra todas las necesidades que puedan ir demandando. Poco a poco iremos estableciendo esos canales de comunicación, y en esos canales, serán ellos quienes establezcan cuáles son sus prioridades y nosotros desde nuestros lugares, intentaremos crear y cubrir sus demandas en el día a día. Ni más ni menos.

P. ¿Cuál sería la prioridad de un autónomo para continuar la actividad sin demasiados problemas?

R. Tener un negocio en sí ya lleva parejo casuísticas que implican solventarlas en el día a día. Yo creo que esa continuación, el poder continuar con aquello que les gusta, tener una gestión económica rigurosa… Alcanzar ese posicionamiento que le lleve más allá, que puedan disponer de los datos necesarios para poder ampliar o para poder asentarse… y ,desde luego, la formación ,que hace falta, y obviamente la parte de digitalización. Para hacernos como una ventaja competitiva, debería existir una cooperación entre profesionales por cuenta ajena y personas autónomas. Estrategia.

P. Los trabajadores extranjeros están escogiendo Ourense como destino, y algunos optan por el mundo autónomo eh ¿Es fácil convencerlos de las opciones del autoempleo?

R. El autoempleo es una buena opción. El 8,56% de las personas que viven en Ourense, según los datos registrados, son personas que vienen de fuera. Vienen de fuera, se asientan y establecen negocios en nuestra provincia. Tenemos que darle voz, votos, derechos y ayudarles en sus casuísticas diferentes. Tienen otro tipo de necesidades. Tienen que conciliar, aprender cómo funcionan los sistemas tanto fiscales como económicos. Como profesional economista, hice administración y dirección de empresas. Sé lo importante que es que entiendan toda la casuística fiscal, económica, normativa, cuando vienen de países con normativas completamente distintas.

P. ¿Qué puntos fuertes tiene Ourense para ofrecer a un emprendedor que quiera ser autónomo?

R. La riqueza. Tenemos una provincia con muchísimos recursos, con un 8%, casi un 9 de población extranjera. Tenemos un casi 21% de población autónoma y emprendedores. Eso quiere decir, ya tenemos esa red, solo hay que conectarla. Disponemos de determinadas ventajas competitivas. Somos un nexo de entrada a Galicia y un nexo de salida al resto de la península. Tenemos digitalización, tenemos territorio rural, tenemos mucha riqueza a todos los niveles e ideas para convertirla en recursos e iniciativas. Solo es necesario conectar esta riqueza con la realidad y con las necesidades del mercado para poder crear esa conexión, y eso se puede lograr a través de proyectos compartidos, generando esa cadena de valor territorial que tenemos.

P. ¿Y cuál sería para Ana Belén Fernández ese primer proyecto personal que quisiera implantar desde AEPA?

R. Lo que quiero es que ellos entiendan que estoy aquí. Que simplemente estoy aquí, y que estoy aquí para hacer un servicio a quien desee invertir en Ourense. AEPA Ourense eh quiere estar al servicio de los autónomos, para eso asumo esta presidencia. Para que la gente entienda que puede acudir a AEPA, que la asociación es un lugar donde cada pregunta, cada cuestión, cada necesidad, cada duda pueda ser resuelta, ya sea en materia de emprendimiento, en materia de profesional o en materia de todo aquello que tenga que ver con el correcto funcionamiento de sus negocios y sus comercios.