Ana Méndez: “Os veciños merecen saber a verdade sobre a avenida de Portugal”

El Partido Popular de la ciudad llevará al pleno del próximo 4 de septiembre una moción donde reclama al gobierno municipal una fecha concreta para finalizar las obras de la avenida de Portugal, además de “justificar detalladamente los trabajos ejecutados mediante los contratos de emergencia, medidas inmediatas relativas a la limpieza, iluminación, vallados e itinerarios peatonales o un canal municipal único para informar semanalmente de los avances y cortes”.

Os veciños e os comerciantes merecen saber a verdade e ter, dunha vez por todas, unha data para recuperar a normalidade"

La portavoz municipal de los populares, Ana Méndez, indicaba que “os veciños e os comerciantes merecen saber a verdade e ter, dunha vez por todas, unha data para recuperar a normalidade” al término de una visita a la calle en obras; recordando que “estas obras xa comezaron en maio de 2025 e tiñan un prazo de finalización de 10 meses. Xa pasou máis dun ano e a avenida segue sen rematar”.

La moción, que se debatirá en el pleno del próximo viernes, busca también que se presente un plan técnico y jurídico antes de los próximos 30 días con una serie de compensaciones fiscales y ayudas, tal y como se votó en abril de este año, pero del que no se conocen avances. Méndez recordaba, en este sentido, que “os que seguen pagando as graves consecuencias son, evidentemente, os veciños que teñen dificultades para acceder ás súas vivendas e garaxes e, por suposto, os comerciantes con graves perdas económicas”. Por ello, buscarán también practicar un seguimiento de los avances, pagos e incidencias de la obra hasta que la avenida de Portugal sea recepcionada.