Ana Méndez pide un perfil “de consenso” como líder del PP de Ourense

La portavoz del grupo municipal del PP en el Concello de Ourense, Ana Méndez, se incluyó como posible candidata a la alcaldía de la ciudad. Durante una rueda de prensa en la sede provincial, Méndez defendió que el cabeza de lista debe ser una figura de “consenso” entre el partido, la militancia y los ciudadanos.

Consultada sobre la posible candidatura de la diputada nacional Ana Vázquez, la portavoz ha reconocido su trayectoria “intachable e de traballo”, pero ha matizado que “que haxa unha persoa ou outra dá igual, o importante é ter un equipo detrás”.

“Podemos facer 20 listas”

Méndez reivindicó la labor de los actuales concejales y aseguró que el partido tiene capacidad para “facer 20 listas” con la gente que trabaja en el “día a día”. La portavoz recordó que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, prevé tener designados a los candidatos de las ciudades gallegas entre mayo y junio.

Ante la ausencia de confirmaciones oficiales, Méndez señaló que “seguirán a saír máis nomes” y subrayó su propia disponibilidad: “Pode ser Ana Vázquez ou calquera outra persoa, eu tamén me inclúo”.

Méndez concluyó pidiendo que el foco se mantenga en el trabajo actual del grupo y no solo en la elección del candidato, recordando que PSOE y BNG tampoco han hecho públicos sus candidatos por ahora.

El PP propone un Centro de Atención Integral á Muller frente a la parálisis

Más allá de las cuestiones orgánicas, los concejales Ana Méndez, Pepe Araújo e Inma Moreiras denunciaron la “parálise” de las políticas de igualdad en Ourense. La portavoz advirtió que la ciudad suma 16 meses sin un Plan Municipal de Igualdade en vigor, tras caducar el anterior. Para Méndez, esta falta de planificación demuestra “o pouco que lle importa ao alcalde a igualdade”, calificando de “inadmisible” renunciar a esta herramienta.

Pepe Araújo criticó la reducción de programas de conciliación y el traslado del Centro de Información á Muller. Como alternativa, el PP presentó su estrategia “O Ourense que queres”, que propone crear el Centro de Atención Integral á Muller, el programa “Concilia Ourense” y un Banco de Tempo Interxeracional. Finalmente, Inma Moreiras defendió un nuevo Plan de Equidade de Xénero y el sello “Empresa Conciliadora” para incentivar la igualdad en el tejido local.