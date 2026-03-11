Las cuentas de Deportes en Ourense, todavía sin consenso

El gobierno local de la ciudad retiró este martes su propuesta de presupuestos para el Consello Municipal de Deportes (CMD) de 2026 del orden del día al constatar que no contaba con el apoyo de ningún grupo de la oposición.

El PSOE denunció que el documento se intentó aprobar sin el preceptivo informe de intervención, con un expediente incompleto y con errores de cálculo reconocidos por el propio gobierno durante la sesión. Su portavoz, Natalia González, criticó esta improvisación que deja la planificación deportiva de la ciudad en un “limbo administrativo”.

Por su parte, el PP justificó su postura ante las “deficiencias en materia de planificación e inversión” del texto, exigiendo que asuma su falta de mayoría y negocie unas cuentas consensuadas.

Los populares censuraron especialmente la ausencia de mejoras en las instalaciones municipales y la reducción de la aportación económica al Ourense Club de Fútbol prevista en el borrador.

Los socialistas también lamentaron la “grave precariedade” que atraviesa el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Tras reunirse con el comité de empresa, Natalia González alertó sobre reiterados incumplimientos del convenio laboral, tiempos de trabajo no contabilizados y problemas con el pago del kilometraje. González reclamó dignificar este sector “imprescindible” para la cohesión social, exigiendo soluciones inmediatas.