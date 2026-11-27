Ana Vázquez, candidata ao Congreso polo Partido Popular de Ourense: “A mafia socialista quixo destruírme e non puido”
ENTREVISTA
Ana Vázquez, cabeza de lista do PP por Ourense ao Congreso dos Deputados, aborda os retos da provincia, a figura de Feijóo e a recentes polémicas da súa traxectoria parlamentaria
Ana Vázquez, cabeza de lista do PP por Ourense ao Congreso dos Deputados nas eleccións do 29-N, aborda os retos da provincia, a figura de Feijóo e a recentes polémicas da súa traxectoria parlamentaria.
Pregunta. Chegou ao Congreso por primeira vez hai 25 anos. Como cambiou a política nacional?
Respuesta. Estiven con Aznar, Zapatero, Rajoy e agora Sánchez. Estamos, para min, ante o peor momento que viviu España. Temos un presidente sen escrúpulos, cunha ansia de poder inmensa e coas institucións colonizadas. Ten 131 imputados por corrupción. Adiantou as eleccións para intentar paralizar 17 sumarios, non polos problemas dos españois.
P. Nesta campaña reivindicou que Ourense será a “nena bonita” de Feijóo.
R. Nin o PSOE nin o BNG levan un candidato galego, xa non digo ourensán. Só o PP. Iso dános máis responsabilidade, pero tamén é unha sorte. Coñece todos os pobos da provincia e as súas necesidades, é unha oportunidade histórica.
P. E por que non veu a Ourense nesta campaña electoral?
R. Tiñamos previsto un acto de precampaña que non se celebrou polo accidente de Urda. Suspendéronse tres días de axenda e estaba previsto que pasase por Ourense, como fai sempre, ás présas.
P. Algunhas enquisas apuntan a que o PP podería perder o terceiro escano por Ourense. Preocúpalles?
R. A última enquisa de La Región indica que poderiamos perder ese escano a favor do PSOE. Por iso apelamos ao votante de Vox que antes votaba ao PP. Estas eleccións estarán moi axustadas e o votante de Vox, que non quere ver a Sánchez na Moncloa, pode regalarlle indirectamente un deputado. En Ourense, o voto útil é a Feijóo.
P. Se o PP chega á Moncloa, cales serán as prioridades en infraestruturas?
R. As prioridades son todas. Na A-56 con Lugo só está operativo un dos oito tramos. Na A-76 cara a Ponferrada non se licitou nin un quilómetro desde 2018. Temos a estación de mercadorías de San Cibrao, que Sánchez rexeitou. Os carrís de adiantamento da N-120 están paralizados e a variante exterior ferroviaria acaba nun muro en Seixalbo. Ademais, o da estación intermodal é unha vergonza, xa se fala que estaría en 2031. Paso por alí todas as semanas e non pasou nada de milagre. Están ríndose dos ourensáns.
P. Se Feijóo chega a gobernar e non cumpre, será tan contundente con el como agora con Sánchez?
R. Por suposto. A facilidade é que teño o seu número de teléfono, porque non o cambiou. Calquera alcalde do PP pode mandarlle un WhatsApp recordándolle cousas. Hai alcaldes que lle mandan fotos da campaña e el responde persoalmente.
P. Ourense ten as pensións máis baixas do Estado e é a provincia que máis depende delas. Que se pode facer?
R. Ímolas garantir e subir conforme ao IPC. No Pacto de Toledo pediremos revisar as dos autónomos xubilados, porque cotizaron toda a vida e temos unha débeda con eles. Ademais, hai 22.600 autónomos ourensáns que facturan menos de 85.000 euros e deberían ter o IVE franquiciado por unha directiva europea. O Goberno estivo facendo caixa con eles.
P. E en materia de incendios?
R. Ourense merece unha base da UME pola masa forestal que temos. Defendímolo na oposición e ímolo defender desde o Goberno. Pero iso só non vai paliar os incendios. Propoñemos unha nova lei de montes e beneficios fiscais para as comunidades de montes. Unha lei menos ideolóxica, que permita facer pastos e cortar arbustos nas canles dos ríos. Trátase de protexer os veciños, non de deixalos desprotexidos con leis que están fastidiando o rural.
P. A Garda Civil ten un déficit de máis de cen axentes en Ourense. Como corrixilo?
R. Marlaska desmantelou a seguridade no rural. Hai que volver encher os cuarteis. Pecharon algúns, como Trasmiras ou Baltar, e baleiraron outros. Concentraron os gardas civís nas comandancias e agora veñen organizacións criminais de Europado Leste a roubar nos pobos. Tampouco concibo que, con case 5.000 vítimas de violencia de xénero na provincia, haxa só 28 axentes dedicados a estas tarefas. E hai mulleres ás que non lles funcionaron as pulseiras antimaltrato e a escusa que poñen é a mala cobertura!
P. Os estranxeiros están a soster a poboación de Ourense. Como o valora?
R. Positivamente. Son filla de emigrante, meu pai estivo en Venezuela, e Ourense necesita man de obra. En Bande temos familias marroquís totalmente integradas. Grazas a elas, o colexio ten máis nenos. Celebran os magostos e os pais traballan, algúns facendo o desbroce de montes. En Ourense non temos un problema de integración. Agora ben, o inmigrante que veña delinquir, porta e para o seu país.
P. O PP parece que necesitaría pactar con Vox. Que opina das súas políticas de inmigración?
R. Eles, como aínda non gobernaron, poden dicir moitas cousas. A política migratoria non a vai marcar Vox, vaina marcar a Unión Europea. Imos reformar a Lei de Estranxeiría para que o asilo non permita permanecer ilegalmente e comprometémonos a facer as expulsións en tres meses. Temos cousas parecidas a Vox, pero tamén outras que nos separan. Iso si, unha cousa é estar na oposición e outra gobernando.
P. É galegofalante. Como ve os ataques desde sectores da dereita española contra a lingua?
R. Defendo o bilingüismo harmónico. Na miña casa sempre se falou galego e a quen me fala castelán, fálolle castelán. Eu falo o que me pete. Conseguín no Congreso máis pola lingua galega que o deputado do BNG loitando por un pinganillo. Unha acta da Fundación Curros Enríquez recoñecía o meu traballo para conseguir 550.000 euros para a RAG. Iso conseguino eu. O dos pinganillos foi un teatro que custa máis de 10.000 euros aos españois.
P. Vox chegou a burlarse do seu acento galego.
R. Foi un deputado de Vox, o insulto ao meu idioma non representa necesariamente a todo o partido. Entre os seus votantes en Ourense haberá moitos que falen galego, coma min. En todo caso, aquí a única opción contra Sánchez é o PP. Os votos que vaian a Vox van directamente ao lixo.
P. Teño que preguntarlle polo incidente co espray de pementa.
R. Alégrome de que saques o tema. A semana pasada soubemos que se arquivara todo. Foi unha inventada, non houbo danos e as tres denunciantes son traballadoras do PSOE. Estoume pensando se presentar unha denuncia por denuncia falsa despois da campaña. O espray estaba practicamente baleiro e fixeron unha montaxe tremenda. O sanchismo é o rei do relato. Eu denunciaba a inseguridade das mulleres. En España as violacións subiron un 246% e en Ourense un 176%, pero diso non querían falar. O PSOE é unha mafia e neste episodio comportouse como tal. Esixo que me pidan desculpas. Non quero ir contra as traballadoras, porque posiblemente estaban obrigadas. Armengol e a mafia socialista quixeron destruírme e non o conseguiron.
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