Andrea Carballo, la ourensana que sacó un 13,7 en la selectividad y ahora es la 314 del MIR

Andrea Carballo (Ourense, 2001) acaba de regresar a Ourense, después de un viaje por Asia para celebrar el “fin” de sus estudios. Lo ha hecho con la mejor de las noticias. Hace siete años, esta joven apareció en las páginas de La Región por conseguir una de las mejores notas de Selectividad de la provincia (un 13,700). Ahora, con el título de Medicina en la mano, ha vuelto a demostrar su constancia tras alcanzar el puesto 314 en el examen del MIR. Un hito que pone el broche de oro a una etapa de esfuerzo y abre las puertas a su verdadera vocación.

Su interés por la medicina no fue repentino. “Desde la ESO me iba gustando bastante la asignatura de Biología”, recuerda Andrea. Aunque tuvo una pequeña duda sobre si elegir Matemáticas, al llegar a Bachillerato se decantó por la que finalmente cursó. Hoy sabe que acertó de pleno. “No me arrepiento de la elección. Creo que me podría haber gustado estudiar otras carreras, pero no dedicarme profesionalmente a ellas, en cambio, el futuro como médica me parece bonito”, reconoce Carballo.

Creo que me podría haber gustado estudiar otras carreras, pero no dedicarme a ellas

Como muchos otros compañeros y con el objetivo de obtener un buen resultado en la prueba que determinaría su futuro profesional, Andrea hizo las maletas rumbo a Oviedo, el tradicional retiro de estudio de los futuros médicos. “No me imagino enfrentarme a estudiar el MIR por libre, estar en una academia lo hizo todo mucho más fácil”, confiesa. Allí vivió la recta final de un proceso exigente, en los que notó la presión. “Son unos meses en los que tienes que sacrificarte un montón y hay momentos duros, sobre todo cuando se acerca el final, pero se pasa volando”, relata la joven.

Su impaciencia la llevó a corregir el examen con las plantillas provisionales al día siguiente de la prueba. “Soy de las que prefiere saber cuanto antes las cosas, no me gusta esperar con la incertidumbre”, admite. Sin embargo, la confirmación oficial de su nota la recibió muy lejos de Ourense, durante un viaje por Asia con los amigos que hizo en la carrera, en el que prometieron dejar a un lado la Medicina. “Quedamos en no hablar del MIR. Al final cada uno tiene su situación y queríamos desconectar esos días”, explica.

A diferencia de muchos otros viajeros que están teniendo problemas con sus vuelos debido al conflicto en Oriente Medio, Andrea y sus compañeros no se vieron gravemente afectados. “Ya teníamos planeado pasar unos días en China al final del viaje, no tuvimos que cambiar de itinerario, aunque sí que llegamos tres días más tarde de lo previsto”, cuenta Andrea.

Ya de vuelta, ahora dedicará tiempo a decidir por qué especialidad le gustaría decantarse. Con su puesto tendrá un amplio abanico de posibilidades, pero optará por la rama médico-quirúrgica, que le permita a operar, en alguno de los hospitales gallegos.