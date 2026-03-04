Pedro Castro, ourensano con el puesto 220 en el MIR: "Extraño más espacios para la reflexión en la carrera"

Pedro Castro (Ourense, 2001) ha logrado el puesto 220 en el examen MIR, una de las mejores calificaciones obtenidas este año por un aspirante ourensano. El joven médico afronta ahora la elección de plaza tras meses de intensa preparación y con una especialidad clara en mente. Su resultado lo sitúa entre los primeros del país en una convocatoria especialmente competitiva y marcada por la polémica en sus semanas previas.

Pregunta. ¿Salió del examen con buenas sensaciones o fue una sorpresa el resultado?

Respuesta. En un principio salí bastante contento, pero luego, hablando con otras personas que se habían presentado, a todo el mundo había salido también muy bien y eso te hace rebajar expectativas. Pensé que igual me había motivado de más. Pero cuando lo vi con la academia y me estimaron la nota, ya intuía que la cosa iba bien.

P. ¿Se preparó con academia para la prueba?

R. Sí, personalmente creo que es lo mejor. Llevan años dedicándose a esto, tienen el sistema muy estudiado, las clases, los simulacros, las correcciones… a mí toda esa estructura me ayudó muchísimo en el proceso.

P. ¿Cuántas horas al día?

R. Unas once u once y media. De estudio puro eran ocho horas, pero luego había dos horas de clase y hora y media de test. Solamente descansaba los domingos.

P. Se marchó hasta Oviedo a prepararlo.

R. Sí, Me fui con amigos de la carrera y estuvimos siete meses centrados solo en eso. Si te lo puedes permitir, creo que es lo mejor. Estás en un ambiente en el que todo el mundo está igual de “pringado” que tú. En verano ves a tus amigos disfrutando y tú estudiando, pero estar rodeado de gente en la misma situación ayuda muchísimo.

P. ¡Una concentración en toda regla!

R. Sí, literalmente.

P. ¿Qué fue lo más duro?

R. Cuando se acerca el examen y, sobre todo, cuando bajas nota en un simulacro. Se te cae el mundo. Estás forzando cada semana y si fallas parece que no remontas. Aun así, pensé que iba a ser peor de lo que fue. No se pasa tan mal como lo pintan.

P. Este año hubo polémica con las inscripciones. ¿Cómo lo vivió?

R. Fue terrible. A mí me afectó directamente: entregué el certificado de las notas de la carrera y solamente me pusieron un 5 como baremo. Eso cuenta un 10% de la nota final. Me lo corrigieron dos días antes del examen. Fue mucha incertidumbre añadida. De hecho, incluso hay gente que todavía está intentando solucionar este tema.

P. ¿Cómo reaccionó su entorno?

R. Mi familia, mis amigos y mi pareja están súper contentos. Han sido un apoyo fundamental en todo este proceso. Cuando la gente cree en ti y luego salen las cosas bien, la ilusión es doble.

P. ¿Qué especialidad quiere elegir?

R. Psiquiatría. Lo tengo muy claro.

P. ¿Por qué ?

R. Porque tiene un aspecto más humanista. A mí me atrae más esa parte que la ciencia estricta. Ya entré en Medicina con la idea de ser psiquiatra desde un principio

P. ¿Se quedará en Galicia?

R. Esa es mi intención. Santiago es lo que más me llama.

P. ¿Echó en falta más formación humanística durante la carrera?

R. Sí, yo creo que no se toca nada. Hay alguna cosa que sí, pero al menos como yo lo percibí es que se va demasiado directo a lo concreto. A lo más científico, al ABC sin mayor espacio para la reflexión. Y yo eso lo he echado bastante en falta, la verdad. Personalmente, creo que sí es una deficiencia.