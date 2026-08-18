Anna y Albert, turistas de Lleida en Ourense: “Estuvimos hace 16 años, pero no recordábamos muchas cosas”
RUTA EN CAMPER
La pareja catalana hace parada en Ourense durante su ruta en camper por Galicia y destaca el encanto de la ciudad, la hospitalidad de sus vecinos y la gastronomía como algunos de los grandes atractivos de la comunidad.
Procedentes Alcarràs, en la provincia de Lleida, Anna Casquero Rovira y Albert Jové Bellot han vuelto a Galicia dieciséis años después de su última visita. Durante una ruta en camper, la pareja ha hecho parada en Ourense antes de continuar viaje hacia Vigo y las Rías Baixas.
Pregunta. ¿Habéis visto ya algún sitio más de Galicia?
Respuesta. Sí, hemos estado en Allariz, donde pasamos una noche y nos pareció una villa encantadora. Ahora nuestra intención es recorrer las Rías Baixas para disfrutar de la costa y sus pueblos marineros, buscando esos rincones tranquilos que solo se descubren viajando sobre ruedas.
P. ¿Qué os ha parecido la ciudad?
R. Muy bonita. Ya habíamos estado en Ourense hace años, en 2010, pero no recordábamos muchas cosas del casco histórico ni del ambiente de sus calles. Además, los dos estudiamos en A Coruña y en aquella época aprovechamos para conocer distintos lugares de Galicia, una etapa de la que guardamos muy buenos recuerdos. Y hemos vuelto porque nos gustó mucho la experiencia. Nos encantó la hospitalidad de la gente y, sobre todo, la gastronomía, que para nosotros es uno de los grandes atractivos de la comunidad.
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