Anna y Albert, turistas de Lleida en Ourense: “Estuvimos hace 16 años, pero no recordábamos muchas cosas”

Procedentes Alcarràs, en la provincia de Lleida, Anna Casquero Rovira y Albert Jové Bellot han vuelto a Galicia dieciséis años después de su última visita. Durante una ruta en camper, la pareja ha hecho parada en Ourense antes de continuar viaje hacia Vigo y las Rías Baixas.

Pregunta. ¿Habéis visto ya algún sitio más de Galicia?

Respuesta. Sí, hemos estado en Allariz, donde pasamos una noche y nos pareció una villa encantadora. Ahora nuestra intención es recorrer las Rías Baixas para disfrutar de la costa y sus pueblos marineros, buscando esos rincones tranquilos que solo se descubren viajando sobre ruedas.

P. ¿Qué os ha parecido la ciudad?

R. Muy bonita. Ya habíamos estado en Ourense hace años, en 2010, pero no recordábamos muchas cosas del casco histórico ni del ambiente de sus calles. Además, los dos estudiamos en A Coruña y en aquella época aprovechamos para conocer distintos lugares de Galicia, una etapa de la que guardamos muy buenos recuerdos. Y hemos vuelto porque nos gustó mucho la experiencia. Nos encantó la hospitalidad de la gente y, sobre todo, la gastronomía, que para nosotros es uno de los grandes atractivos de la comunidad.